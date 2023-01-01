Майже 250 тисяч гривень видурили шахраї у ковельчанина по телефону
Сьогодні, 13:16
Майже 250 тисяч гривень шахраї видурили по телефону у ковельчанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські встановлюють зловмисників, які ошукали 37-річного чоловіка на сотні тисяч гривень, отримавши доступ до його банківських рахунків.
Учора, 26 липня, до поліції звернувся працівник ковельського медзакладу про те, що невідома йому особа в телефонному режимі видурила у нього велику суму грошей.
Зловмисник, під приводом ідентифікації абонента мобільного оператора, попросив назвати код, який прийшов чоловіку під час розмови у SMS-повідомленні. Після того, як йому озвучили код, він отримав доступ до банківських карток потерпілого, зайшов у додаток і збільшив кредитні ліміти та перерахував з його рахунків гроші у сумі 240 тисяч гривень.
Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи з встановлення особи зловмисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські встановлюють зловмисників, які ошукали 37-річного чоловіка на сотні тисяч гривень, отримавши доступ до його банківських рахунків.
Учора, 26 липня, до поліції звернувся працівник ковельського медзакладу про те, що невідома йому особа в телефонному режимі видурила у нього велику суму грошей.
Зловмисник, під приводом ідентифікації абонента мобільного оператора, попросив назвати код, який прийшов чоловіку під час розмови у SMS-повідомленні. Після того, як йому озвучили код, він отримав доступ до банківських карток потерпілого, зайшов у додаток і збільшив кредитні ліміти та перерахував з його рахунків гроші у сумі 240 тисяч гривень.
Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи з встановлення особи зловмисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ціни на бензин в Україні знову зростуть: коли і на скільки
Сьогодні, 13:48
Майже 250 тисяч гривень видурили шахраї у ковельчанина по телефону
Сьогодні, 13:16
На Волині виявили партію контрафактних електронних сигарет вартістю 8 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Медіа