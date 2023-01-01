«Вагнер» шукає білорусів, які готові воювати проти Литви та Польщі

«Вагнер» шукає білорусів, які готові воювати проти Литви та Польщі
Під час навчань у Республіці Білорусь “вагнерівці” шукають новобранців.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Під час навчань, які проходять серед військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, відбувається набір до лав ПВК “Вагнер”. Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля серед військовослужбовців зс РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів ПВК “Вагнер”, одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Білорусі відбулась сутичка між “вагнерівцями” та прикордонниками РБ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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