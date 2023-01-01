На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО

На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
26 липня у селі Кукли Маневицької громади краяни провели в останню земну дорогу захисника України 42-річного Романця Леоніда.

Про це пише газета "Нова доба".

"Леонід Миколайович став до лав Збройний Сил України ще у травні 2022 року. Загинув мужній воїн від артилерійського обстрілу ворога 19 липня 2023 року під час бойових дій на Донеччині.

До будинку Романців, вміло облаштованого працьовитими руками Леоніда, зійшлося чи не все село, аби віддати останню шану Герою.
Чин похорону звершили священнослужителі у місцевому Свято-Михайлівському храмі. Поховали Воїна із усіма військовими почестями", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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