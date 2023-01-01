На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Леонідом Романцем. ФОТО

Романця Леоніда.



Про це пише газета



"Леонід Миколайович став до лав Збройний Сил України ще у травні 2022 року. Загинув мужній воїн від артилерійського обстрілу ворога 19 липня 2023 року під час бойових дій на Донеччині.



До будинку Романців, вміло облаштованого працьовитими руками Леоніда, зійшлося чи не все село, аби віддати останню шану Герою.

Чин похорону звершили священнослужителі у місцевому Свято-Михайлівському храмі. Поховали Воїна із усіма військовими почестями", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 липня у селі Кукли Маневицької громади краяни провели в останню земну дорогу захисника України 42-річногоПро це пише газета "Нова доба" "Леонід Миколайович став до лав Збройний Сил України ще у травні 2022 року. Загинув мужній воїн від артилерійського обстрілу ворога 19 липня 2023 року під час бойових дій на Донеччині.До будинку Романців, вміло облаштованого працьовитими руками Леоніда, зійшлося чи не все село, аби віддати останню шану Герою.Чин похорону звершили священнослужителі у місцевому Свято-Михайлівському храмі. Поховали Воїна із усіма військовими почестями", - йдеться в повідомленні.

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