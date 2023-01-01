У Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками
Сьогодні, 02:05
У Гомельській області Білорусі відбулась сутичка між місцевими прикордонникам та терористами з ПВК «Вагнер», яких депортували з рф.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Так, за повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп «Вагнер».
«Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості) поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі, останні відійшли і не перешкоджали роботі «вагнерівців», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Так, за повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп «Вагнер».
«Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості) поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі, останні відійшли і не перешкоджали роботі «вагнерівців», – йдеться в повідомленні.
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