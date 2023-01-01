На Волині завершили молотити озимий ячмінь

На Волині вже завершили молотити озимий ячмінь. Також аграрії розпочали обмолот озимого ріпаку.Про це повідомив очільник Волинської ОВАЗ площі 7,7 тис. га зібрано 38,5 тис. тонн озимого ячменю при середній урожайності культури 50 ц/га.До того ж, аграрії Волині розпочали обмолот озимого ріпаку. Зокрема, зібрано 14 тис. тонн на близько 5-ти тисячах гектарах поля. Це складає 6% від загальнообласної площі посіву ріпаку.Господарники краю очікують, що активна фаза жнив розпочнеться наприкінці поточного тижня.Варто зазначити, що у цьогорічних жнивах буде задіяно більше 3-ох тисяч зернозбиральних комбайнів. Серед них: 537 – у сільськогосподарських підприємствах і 2 520 – у господарствах населення.