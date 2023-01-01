На Волині завершили молотити озимий ячмінь
Сьогодні, 05:03
На Волині вже завершили молотити озимий ячмінь. Також аграрії розпочали обмолот озимого ріпаку.
Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
З площі 7,7 тис. га зібрано 38,5 тис. тонн озимого ячменю при середній урожайності культури 50 ц/га.
До того ж, аграрії Волині розпочали обмолот озимого ріпаку. Зокрема, зібрано 14 тис. тонн на близько 5-ти тисячах гектарах поля. Це складає 6% від загальнообласної площі посіву ріпаку.
Господарники краю очікують, що активна фаза жнив розпочнеться наприкінці поточного тижня.
Варто зазначити, що у цьогорічних жнивах буде задіяно більше 3-ох тисяч зернозбиральних комбайнів. Серед них: 537 – у сільськогосподарських підприємствах і 2 520 – у господарствах населення.
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Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
З площі 7,7 тис. га зібрано 38,5 тис. тонн озимого ячменю при середній урожайності культури 50 ц/га.
До того ж, аграрії Волині розпочали обмолот озимого ріпаку. Зокрема, зібрано 14 тис. тонн на близько 5-ти тисячах гектарах поля. Це складає 6% від загальнообласної площі посіву ріпаку.
Господарники краю очікують, що активна фаза жнив розпочнеться наприкінці поточного тижня.
Варто зазначити, що у цьогорічних жнивах буде задіяно більше 3-ох тисяч зернозбиральних комбайнів. Серед них: 537 – у сільськогосподарських підприємствах і 2 520 – у господарствах населення.
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