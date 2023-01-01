На Волині завершили молотити озимий ячмінь

На Волині завершили молотити озимий ячмінь
На Волині вже завершили молотити озимий ячмінь. Також аграрії розпочали обмолот озимого ріпаку.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

З площі 7,7 тис. га зібрано 38,5 тис. тонн озимого ячменю при середній урожайності культури 50 ц/га.

До того ж, аграрії Волині розпочали обмолот озимого ріпаку. Зокрема, зібрано 14 тис. тонн на близько 5-ти тисячах гектарах поля. Це складає 6% від загальнообласної площі посіву ріпаку.

Господарники краю очікують, що активна фаза жнив розпочнеться наприкінці поточного тижня.

Варто зазначити, що у цьогорічних жнивах буде задіяно більше 3-ох тисяч зернозбиральних комбайнів. Серед них: 537 – у сільськогосподарських підприємствах і 2 520 – у господарствах населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завершили молотити озимий ячмінь
Сьогодні, 05:03
Волинянин намагався провести через митницю 800 електронних цигарок
Сьогодні, 03:09
У Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками
Сьогодні, 02:05
Роботодавець затримує зарплату – працівник може не виходити на роботу: законопроєкт
Сьогодні, 01:10
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завершили молотити озимий ячмінь
Сьогодні, 05:03
 0
Волинянин намагався провести через митницю 800 електронних цигарок
Сьогодні, 03:09
 0
У Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками
Сьогодні, 02:05
 0
Роботодавець затримує зарплату – працівник може не виходити на роботу: законопроєкт
Сьогодні, 01:10
 0
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8