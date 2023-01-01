Президент надав звання Героя України загиблому морпіху з Волині

Роману Букалу посмертно надано звання Героя України. Це державна нагорода найвищого ступеня, що надається громадянам за здійснення визначного геройського вчинку й відзначається орденом «Золота Зірка».



Про це пише



Відповідний Указ видав Президент України якраз у 500-й день повномасштабної війни. Таким чином глава держави відреагував на електронну петицію, оприлюднену 16 січня на сайті очільника держави Віктором Ісюком. Документ набрав понад 25 тисяч необхідних голосів. Тож Володимир Зеленський розглянув його та видав Указ «Про присвоєння Роману Букалу звання Герой України».



Букало Роман Сергійович – єдиний син в сім’ї, пов’язав своє життя із військовою справою, підписавши відповідний контракт, ще в 2013 році. Прагнув стати висококваліфікованим бійцем. А через пів року, з 2014-го, 19-річний юнак вже воював на сході України в складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Обороняв Луганський аеропорт, брав участь у запеклих боях у районі Станиці Луганської тощо. Героїчно самотужки рятував й витягав «загублених» побратимів із оточеного й вщент зруйнованого ворогом аеропорту.



Смерть неодноразово підкрадалась до нього дуже близько: то влучання снаряду в кількох метрах від нього, то потрапляння його групи у пастку противника під жорстоку вогневу атаку. Дивом врятувався від загибелі, коли вагнерівці збили поблизу Луганська Іл-76 із українськими десантниками.



Тоді трагічно загинуло 49 осіб. Камінь-каширець в останні хвилини перед вильотом пересів в інший літак.



Із закінченням контракту, з 2017-го, хлопець залишає фронт, повертається до мирного життя. Однак, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, 24 лютого 2022 року, вирушив додому із Німеччини, де на той час перебував. Уже за декілька днів у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор» обороняв Київ, потім охороняв аеропорт у Жулянах. Далі успішно пройшов відбір і підготовку до лав 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ – підрозділу наймотивованіших та найдосвідченіших військових.



Його життя обірвалося торік



Лише 12 січня 2023-го Роман Букало знайшов вічний спочинок на рідній землі. У нього залишилися бабуся, батьки і кохана.



Іванна ГАЙДУЧИК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Морському піхотинцю із Каменя-Каширського, бійцю Сил спеціальних операцій ЗСУпосмертно надано звання Героя України. Це державна нагорода найвищого ступеня, що надається громадянам за здійснення визначного геройського вчинку й відзначається орденом «Золота Зірка».Про це пише Полісся. Відповідний Указ видав Президент України якраз у 500-й день повномасштабної війни. Таким чином глава держави відреагував на електронну петицію, оприлюднену 16 січня на сайті очільника держави. Документ набрав понад 25 тисяч необхідних голосів. Тожрозглянув його та видав Указ «Про присвоєння Роману Букалу звання Герой України».Букало Роман Сергійович – єдиний син в сім’ї, пов’язав своє життя із військовою справою, підписавши відповідний контракт, ще в 2013 році. Прагнув стати висококваліфікованим бійцем. А через пів року, з 2014-го, 19-річний юнак вже воював на сході України в складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Обороняв Луганський аеропорт, брав участь у запеклих боях у районі Станиці Луганської тощо. Героїчно самотужки рятував й витягав «загублених» побратимів із оточеного й вщент зруйнованого ворогом аеропорту.Смерть неодноразово підкрадалась до нього дуже близько: то влучання снаряду в кількох метрах від нього, то потрапляння його групи у пастку противника під жорстоку вогневу атаку. Дивом врятувався від загибелі, коли вагнерівці збили поблизу Луганська Іл-76 із українськими десантниками.Тоді трагічно загинуло 49 осіб. Камінь-каширець в останні хвилини перед вильотом пересів в інший літак.Із закінченням контракту, з 2017-го, хлопець залишає фронт, повертається до мирного життя. Однак, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, 24 лютого 2022 року, вирушив додому із Німеччини, де на той час перебував. Уже за декілька днів у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор» обороняв Київ, потім охороняв аеропорт у Жулянах. Далі успішно пройшов відбір і підготовку до лав 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ – підрозділу наймотивованіших та найдосвідченіших військових.Його життя обірвалося торік 17 грудня під час виконання завдання із визволення острова Великий Потьомкінський на Херсонщині . За декілька днів йому виповнилося б 28 років…Лише 12 січня 2023-го Роман Букало знайшов вічний спочинок на рідній землі. У нього залишилися бабуся, батьки і кохана.Іванна ГАЙДУЧИК

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