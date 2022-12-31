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На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало

На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало
Захищаючи рідну країну, в бою з окупантами загинув житель Каменя-Каширського – Роман Сергійович Букало, 1994 року народження.

Про це повідомили на сторінці громади.

Життя молодого солдата обірвалося 17 грудня під час виконання бойового завдання.

"Важко знайти слова, які можуть зменшити тугу та смуток, неможливо загоїти біль від втрати рідної і такої молодої людини. Низько схиляємо голови у скорботі. Подвиг Захисника буде жити вічно у пам'яті українців", - йдеться у повідомленні.

Деталі зустрічі на рідній Батьківщині Романа Букала повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Букало, загинув, волинянин, військовий, війна
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