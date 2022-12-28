СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва





Про це



Зловмисником виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП.



Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти «русская весна».



Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ.

Крім цього, активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.



Особливо «відзначав» повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні.



У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони.



Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників.



За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.



За висновками експертів, задокументовані «публікації» загрожують державній безпеці України.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Викриття проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



Нагадаємо, що

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