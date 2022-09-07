У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери

У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери
У Луцькій міській раді відбулося перше у 2023 році засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць міської територіальної громади. Члени комісії розглянули великий масив питань порядку денного і серед них – результати громадського обговорення пропозицій щодо перейменування топонімів.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.

Як поінформувала присутніх заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради Софія Гула, на громадське обговорення, що тривало 2 місяці, виносилися питання про перейменування у Луцьку 21 вулиці та найменування 2 скверів. Звернення із пропозиціями надходили як на електронну платформу, так і у письмовій формі. Тож на розгляд комісії винесені назви, які здобули найбільшу підтримку громадськості.

Однак у ході обговорення із 21-ї запропонованої назви члени комісії підтримали 17. Зокрема, схвалили пропозиції перейменувати вулицю Петрова на вулицю Ігоря Сікорського, Вахтангова – на Мирослава Скорика, Гончарова – на Костя Шишка, Хакімова – на Миколи Кумановського, Можайського – на Леоніда Каденюка, Короленка — на Олександра Валенти та інші. А от питання щодо перейменування вулиць Струтинської, Туполєва, Чайковського, Лєскова перенесено на наступні засідання.
У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери

Члени комісії підтримали пропозицію громадськості дати назви двом скверам у обласному центрі. Так сквер на проспекті Волі може бути найменований сквером Королеви Анни, а зелена зона на вулиці Ковельській – сквером Генерала Владислава Андерса. Відповідні пропозиції комісії будуть підготовлені та внесені на розгляд сесії Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, перейменування, вулиці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва
Сьогодні, 12:26
На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало
Сьогодні, 12:14
У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери
Сьогодні, 12:08
13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Під Бахмутом поранили польських волонтерів
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
У Луцьку пропонують перейменувати ще 5 вулиць У Луцьку пропонують перейменувати ще 5 вулиць
07 вересень, 2022, 18:25
У Луцьку перейменують ще кілька вулиць У Луцьку перейменують ще кілька вулиць
31 травень, 2022, 17:15
У Луцьку можуть припинити перейменування вулиць У Луцьку можуть припинити перейменування вулиць
21 лютий, 2020, 10:28
Луцькі депутати не захотіли перейменовувати «радянські» вулиці Луцькі депутати не захотіли перейменовувати «радянські» вулиці
30 жовтень, 2019, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва
Сьогодні, 12:26
 0
На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало
Сьогодні, 12:14
 0
У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери
Сьогодні, 12:08
 0
13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО
Сьогодні, 11:58
 0
Під Бахмутом поранили польських волонтерів
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8