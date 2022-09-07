У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери

У Луцькій міській раді відбулося перше у 2023 році засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць міської територіальної громади. Члени комісії розглянули великий масив питань порядку денного і серед них – результати громадського обговорення пропозицій щодо перейменування топонімів.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.Як поінформувала присутніх заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, на громадське обговорення, що тривало 2 місяці, виносилися питання про перейменування у Луцьку 21 вулиці та найменування 2 скверів. Звернення із пропозиціями надходили як на електронну платформу, так і у письмовій формі. Тож на розгляд комісії винесені назви, які здобули найбільшу підтримку громадськості.Однак у ході обговорення із 21-ї запропонованої назви члени комісії підтримали 17. Зокрема, схвалили пропозиції перейменувати вулицю Петрова на вулицю Ігоря Сікорського, Вахтангова – на Мирослава Скорика, Гончарова – на Костя Шишка, Хакімова – на Миколи Кумановського, Можайського – на Леоніда Каденюка, Короленка — на Олександра Валенти та інші. А от питання щодо перейменування вулиць Струтинської, Туполєва, Чайковського, Лєскова перенесено на наступні засідання.Члени комісії підтримали пропозицію громадськості дати назви двом скверам у обласному центрі. Так сквер на проспекті Волі може бути найменований сквером Королеви Анни, а зелена зона на вулиці Ковельській – сквером Генерала Владислава Андерса. Відповідні пропозиції комісії будуть підготовлені та внесені на розгляд сесії Луцької міської ради.