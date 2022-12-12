13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Двом жителям міста Нововолинськ, які продавали автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чоловіків викрили 9 січня 2023 року у місті Володимир під час одержання ними від військовослужбовця коштів у сумі 13 200 доларів США за два таких авто.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури їм повідоммили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб продажу предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та про накладення арешту на вилучені автомобілі.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Чоловіків викрили 9 січня 2023 року у місті Володимир під час одержання ними від військовослужбовця коштів у сумі 13 200 доларів США за два таких авто.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури їм повідоммили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб продажу предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та про накладення арешту на вилучені автомобілі.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало
Сьогодні, 12:14
У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери
Сьогодні, 12:08
13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Під Бахмутом поранили польських волонтерів
Сьогодні, 11:52
Медіа