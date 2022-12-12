13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.







За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури їм повідоммили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб продажу предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).



Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та про накладення арешту на вилучені автомобілі.



Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двом жителям міста Нововолинськ, які продавали автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині. Чоловіків викрили 9 січня 2023 року у місті Володимир під час одержання ними від військовослужбовця коштів у сумі 13 200 доларів США за два таких авто.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури їм повідоммили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб продажу предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та про накладення арешту на вилучені автомобілі.Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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