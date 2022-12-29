Під Бахмутом поранили польських волонтерів

Під Бахмутом поранили польських волонтерів
На Донеччині, поблизу Бахмута, отримали поранення двоє польських волонтерів, їх доставили до лікарні в Любліні.

Про це повідомив речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, пише УНН з посиланням на PAP.

Двоє польських волонтерів, поранених в Україні, були доставлені до клінічної лікарні в Любліні у вівторок вдень, повідомив Андрусевич. Він додав, що наразі їхній стан стабільний.

Поранені чоловік і жінка – волонтери, які доставляли гуманітарну допомогу поблизу передової в Україні. За його словами, чоловік і жінка отримали поранення поблизу міста Бахмут, де проходить лінія фронту.

«Вони вивантажували з автомобіля допомогу для населення, коли поруч розірвався мінометний снаряд. На жаль, у випадку волонтерки це закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка осколкове поранення», – повідомив він.

Андрусевич підкреслив, що щойно польським службам повідомили про поранених, було організовано їх транспортування в країну.

«У вівторок вдень карети швидкої допомоги з пораненими перетнули кордон, де на них чекав медичний транспорт із Любліна. Пацієнти були доставлені до клінічної лікарні в Любліні», – сказав Андрусевич.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нідзельскі поспілкувався з обома пацієнтами у відділенні швидкої допомоги. Транспортування поранених поляків координувало МОЗ країни.

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Теги: польські волонтери, поранення, Бахмут
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