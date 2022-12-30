Споживання електроенергії в Україні знову підвищилось

Споживання електроенергії в Україні знову підвищилось
Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході та у центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Про це повідомили в Укренерго.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.

В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними атаками та атаками безпілотними апаратами ворога.

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Теги: електроенергія, Укренерго
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