Уряд скасував приватизацію «Волиньторфу»

Уряд скасував приватизацію «Волиньторфу»
Уряд ухвалив рішення припинити приватизацію єдиних майнових комплексів державних підприємств "Волиньторф" та "Рівнеторф".

Про це повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.

Відповідне рішення уряд прийняв 10 січня.

Згідно з документом, єдиний майновий комплекс «Волиньторфу» передали зі сфери управління Фонду держмайна до сфери управління Міністерства енергетики України.



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Теги: Волиньторф, приватизація, уряд
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