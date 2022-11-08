Уряд скасував приватизацію «Волиньторфу»





Про це повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.



Відповідне рішення уряд прийняв 10 січня.



Згідно з документом, єдиний майновий комплекс «Волиньторфу» передали зі сфери управління Фонду держмайна до сфери управління Міністерства енергетики України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд ухвалив рішення припинити приватизацію єдиних майнових комплексів державних підприємств "Волиньторф" та "Рівнеторф".Про це повідомила народна депутатка з ВолиніВідповідне рішення уряд прийняв 10 січня.Згідно з документом, єдиний майновий комплекс «Волиньторфу» передали зі сфери управління Фонду держмайна до сфери управління Міністерства енергетики України.

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