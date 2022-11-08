Уряд скасував приватизацію «Волиньторфу»
Сьогодні, 11:05
Уряд ухвалив рішення припинити приватизацію єдиних майнових комплексів державних підприємств "Волиньторф" та "Рівнеторф".
Про це повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.
Відповідне рішення уряд прийняв 10 січня.
Згідно з документом, єдиний майновий комплекс «Волиньторфу» передали зі сфери управління Фонду держмайна до сфери управління Міністерства енергетики України.
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Про це повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.
Відповідне рішення уряд прийняв 10 січня.
Згідно з документом, єдиний майновий комплекс «Волиньторфу» передали зі сфери управління Фонду держмайна до сфери управління Міністерства енергетики України.
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