На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку

На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

10 січня трапилося пожежа в дерев’яному житловому будинку на вулиці Незалежності в селі Дідичі Луцького району.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:24. Вже через 16 хвилин на місце пожежі прибуло відділення 6-ї Державно пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та команда місцевої пожежної охорони смт Цумань. По прибуттю організовано ланку газодимозахисної служби, рятувальники в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору від задимлення, під час розвідки всередині будинку виявили жінку.

Господарка будинку, 1961 року народження, вийшла з будинку сама, допомогу їй надали медики карети швидкої допомоги.

На гасіння пожежі подано водяний ствол, о 21:05 вогонь ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, частково пошкоджено перекриття та стіни.
На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки новонароджених дітей у Луцьку покинули матері у 2022 році
Сьогодні, 11:37
Споживання електроенергії в Україні знову підвищилось
Сьогодні, 11:26
На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку
Сьогодні, 11:12
Уряд скасував приватизацію «Волиньторфу»
Сьогодні, 11:05
СБУ «розколола» російського агента, якого ФСБ закинула для диверсій на Заході України
Сьогодні, 10:46
Схожі новини
На Волині через несправність пічного опалення та димаря горіли два будинки На Волині через несправність пічного опалення та димаря горіли два будинки
10 січень, 09:36
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
06 січень, 10:20
На Волині горіла літня кухня На Волині горіла літня кухня
05 січень, 10:33
У перший день нового року на Волині горіли два житлові будинки та хата-пустка У перший день нового року на Волині горіли два житлові будинки та хата-пустка
02 січень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва
Сьогодні, 12:26
 0
На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало
Сьогодні, 12:14
 0
У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери
Сьогодні, 12:08
 0
13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО
Сьогодні, 11:58
 0
Під Бахмутом поранили польських волонтерів
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8