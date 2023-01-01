На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку
Сьогодні, 11:12
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 січня трапилося пожежа в дерев’яному житловому будинку на вулиці Незалежності в селі Дідичі Луцького району.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:24. Вже через 16 хвилин на місце пожежі прибуло відділення 6-ї Державно пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та команда місцевої пожежної охорони смт Цумань. По прибуттю організовано ланку газодимозахисної служби, рятувальники в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору від задимлення, під час розвідки всередині будинку виявили жінку.
Господарка будинку, 1961 року народження, вийшла з будинку сама, допомогу їй надали медики карети швидкої допомоги.
На гасіння пожежі подано водяний ствол, о 21:05 вогонь ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, частково пошкоджено перекриття та стіни.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 січня трапилося пожежа в дерев’яному житловому будинку на вулиці Незалежності в селі Дідичі Луцького району.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:24. Вже через 16 хвилин на місце пожежі прибуло відділення 6-ї Державно пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та команда місцевої пожежної охорони смт Цумань. По прибуттю організовано ланку газодимозахисної служби, рятувальники в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору від задимлення, під час розвідки всередині будинку виявили жінку.
Господарка будинку, 1961 року народження, вийшла з будинку сама, допомогу їй надали медики карети швидкої допомоги.
На гасіння пожежі подано водяний ствол, о 21:05 вогонь ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, частково пошкоджено перекриття та стіни.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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