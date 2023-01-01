На Волині під час пожежі в будинку врятували жінку

Минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.10 січня трапилося пожежа в дерев’яному житловому будинку на вулиці Незалежності в селі Дідичі Луцького району.Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:24. Вже через 16 хвилин на місце пожежі прибуло відділення 6-ї Державно пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та команда місцевої пожежної охорони смт Цумань. По прибуттю організовано ланку газодимозахисної служби, рятувальники в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору від задимлення, під час розвідки всередині будинку виявили жінку.Господарка будинку, 1961 року народження, вийшла з будинку сама, допомогу їй надали медики карети швидкої допомоги.На гасіння пожежі подано водяний ствол, о 21:05 вогонь ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, частково пошкоджено перекриття та стіни.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.