Скільки новонароджених дітей у Луцьку покинули матері у 2022 році





Про це розповідає



У процедурі відмови від дитини в пологовому будинку, окрім матері малюка, задіяні три служби: соціальна служба, ювенальна поліція і служба у справах дітей і молоді.



Яка ситуація в Луцькому пологовому будинку



Як розповів директор пологового, в умовах воєнного стану дитина, від якої торік відмовилися батьки, пройшла спрощену процедуру всиновлення. "Немовлята після відмови матері та оформлення всіх документів направляються в будинок дитини. Зараз на час воєнного стану він був перевезений у Польщу, тому одна дитина пройшла спрощену процедуру усиновлення", – сказав Сергій Сябрук.



Загалом упродовж останніх десяти років у пологовому будинку зареєстрували дев'ять відмов матері від новонародженої дитини, зокрема:



2021 рік – чотири відмови;

2020 рік – одна відмова;

2019 рік – відмов не було;

2018 рік – одна відмова;

2017 рік – відмов не було;

2016 рік – відмов не було;

2015 рік – одна відмова;

2014 рік – одна відмова;

2013 рік – одна відмова;

2012 рік – відмов не було.



Єдине в місті "Вікно життя", котре функціонувало в акушерському корпусі Луцького клінічного пологового будинку з 2011 року, перестало працювати у 2020-му. Тоді в жовтні 2020 року Луцька міська рада прийняла рішення віддати приміщення під тимчасовий стаціонар для лікування хворих на COVID-19.



"Вікно життя" наразі не функціонує, приміщення віддали під тимчасовий інфекційний стаціонар. Зараз в тому кабінеті, де було "вікно життя", знаходиться приймальня стаціонару та комп'ютерний томограф", – зазначив директор медзакладу Сергій Сябрук.



Скільки відмов було в перинатальному центрі



У Волинському обласному перинатальному центрі, що розташований в Луцьку, за минулий рік зафіксували вісім відмов від новонароджених малюків, – розповіла гендиректорка медзакладу Ірина Горавська.



"Були випадки, що відмовлялися жінки, які народжували в нас, а також були випадки, що привозили діток до нас з інших районів", – сказала гендиректорка.



Ірина Горавська додала: всі восьмеро дітей, від яких відмовилися, були згодом усиновлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому клінічному пологовому будинку впродовж 2022 року зафіксували одну відмову матері від новонародженої дитини. У Волинському перинатальному центрі за минулий рік було вісім відмов від малюків.Про це розповідає Суспільне У процедурі відмови від дитини в пологовому будинку, окрім матері малюка, задіяні три служби: соціальна служба, ювенальна поліція і служба у справах дітей і молоді.Як розповів директор пологового, в умовах воєнного стану дитина, від якої торік відмовилися батьки, пройшла спрощену процедуру всиновлення. "Немовлята після відмови матері та оформлення всіх документів направляються в будинок дитини. Зараз на час воєнного стану він був перевезений у Польщу, тому одна дитина пройшла спрощену процедуру усиновлення", – сказавЗагалом упродовж останніх десяти років у пологовому будинку зареєстрували дев'ять відмов матері від новонародженої дитини, зокрема:2021 рік – чотири відмови;2020 рік – одна відмова;2019 рік – відмов не було;2018 рік – одна відмова;2017 рік – відмов не було;2016 рік – відмов не було;2015 рік – одна відмова;2014 рік – одна відмова;2013 рік – одна відмова;2012 рік – відмов не було.Єдине в місті "Вікно життя", котре функціонувало в акушерському корпусі Луцького клінічного пологового будинку з 2011 року, перестало працювати у 2020-му. Тоді в жовтні 2020 року Луцька міська рада прийняла рішення віддати приміщення під тимчасовий стаціонар для лікування хворих на COVID-19."Вікно життя" наразі не функціонує, приміщення віддали під тимчасовий інфекційний стаціонар. Зараз в тому кабінеті, де було "вікно життя", знаходиться приймальня стаціонару та комп'ютерний томограф", – зазначив директор медзакладу Сергій Сябрук.У Волинському обласному перинатальному центрі, що розташований в Луцьку, за минулий рік зафіксували вісім відмов від новонароджених малюків, – розповіла гендиректорка медзакладу"Були випадки, що відмовлялися жінки, які народжували в нас, а також були випадки, що привозили діток до нас з інших районів", – сказала гендиректорка.Ірина Горавська додала: всі восьмеро дітей, від яких відмовилися, були згодом усиновлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію