Скільки новонароджених дітей у Луцьку покинули матері у 2022 році
Сьогодні, 11:37
У Луцькому клінічному пологовому будинку впродовж 2022 року зафіксували одну відмову матері від новонародженої дитини. У Волинському перинатальному центрі за минулий рік було вісім відмов від малюків.
Про це розповідає Суспільне.
У процедурі відмови від дитини в пологовому будинку, окрім матері малюка, задіяні три служби: соціальна служба, ювенальна поліція і служба у справах дітей і молоді.
Яка ситуація в Луцькому пологовому будинку
Як розповів директор пологового, в умовах воєнного стану дитина, від якої торік відмовилися батьки, пройшла спрощену процедуру всиновлення. "Немовлята після відмови матері та оформлення всіх документів направляються в будинок дитини. Зараз на час воєнного стану він був перевезений у Польщу, тому одна дитина пройшла спрощену процедуру усиновлення", – сказав Сергій Сябрук.
Загалом упродовж останніх десяти років у пологовому будинку зареєстрували дев'ять відмов матері від новонародженої дитини, зокрема:
2021 рік – чотири відмови;
2020 рік – одна відмова;
2019 рік – відмов не було;
2018 рік – одна відмова;
2017 рік – відмов не було;
2016 рік – відмов не було;
2015 рік – одна відмова;
2014 рік – одна відмова;
2013 рік – одна відмова;
2012 рік – відмов не було.
Єдине в місті "Вікно життя", котре функціонувало в акушерському корпусі Луцького клінічного пологового будинку з 2011 року, перестало працювати у 2020-му. Тоді в жовтні 2020 року Луцька міська рада прийняла рішення віддати приміщення під тимчасовий стаціонар для лікування хворих на COVID-19.
"Вікно життя" наразі не функціонує, приміщення віддали під тимчасовий інфекційний стаціонар. Зараз в тому кабінеті, де було "вікно життя", знаходиться приймальня стаціонару та комп'ютерний томограф", – зазначив директор медзакладу Сергій Сябрук.
Скільки відмов було в перинатальному центрі
У Волинському обласному перинатальному центрі, що розташований в Луцьку, за минулий рік зафіксували вісім відмов від новонароджених малюків, – розповіла гендиректорка медзакладу Ірина Горавська.
"Були випадки, що відмовлялися жінки, які народжували в нас, а також були випадки, що привозили діток до нас з інших районів", – сказала гендиректорка.
Ірина Горавська додала: всі восьмеро дітей, від яких відмовилися, були згодом усиновлені.
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Про це розповідає Суспільне.
У процедурі відмови від дитини в пологовому будинку, окрім матері малюка, задіяні три служби: соціальна служба, ювенальна поліція і служба у справах дітей і молоді.
Яка ситуація в Луцькому пологовому будинку
Як розповів директор пологового, в умовах воєнного стану дитина, від якої торік відмовилися батьки, пройшла спрощену процедуру всиновлення. "Немовлята після відмови матері та оформлення всіх документів направляються в будинок дитини. Зараз на час воєнного стану він був перевезений у Польщу, тому одна дитина пройшла спрощену процедуру усиновлення", – сказав Сергій Сябрук.
Загалом упродовж останніх десяти років у пологовому будинку зареєстрували дев'ять відмов матері від новонародженої дитини, зокрема:
2021 рік – чотири відмови;
2020 рік – одна відмова;
2019 рік – відмов не було;
2018 рік – одна відмова;
2017 рік – відмов не було;
2016 рік – відмов не було;
2015 рік – одна відмова;
2014 рік – одна відмова;
2013 рік – одна відмова;
2012 рік – відмов не було.
Єдине в місті "Вікно життя", котре функціонувало в акушерському корпусі Луцького клінічного пологового будинку з 2011 року, перестало працювати у 2020-му. Тоді в жовтні 2020 року Луцька міська рада прийняла рішення віддати приміщення під тимчасовий стаціонар для лікування хворих на COVID-19.
"Вікно життя" наразі не функціонує, приміщення віддали під тимчасовий інфекційний стаціонар. Зараз в тому кабінеті, де було "вікно життя", знаходиться приймальня стаціонару та комп'ютерний томограф", – зазначив директор медзакладу Сергій Сябрук.
Скільки відмов було в перинатальному центрі
У Волинському обласному перинатальному центрі, що розташований в Луцьку, за минулий рік зафіксували вісім відмов від новонароджених малюків, – розповіла гендиректорка медзакладу Ірина Горавська.
"Були випадки, що відмовлялися жінки, які народжували в нас, а також були випадки, що привозили діток до нас з інших районів", – сказала гендиректорка.
Ірина Горавська додала: всі восьмеро дітей, від яких відмовилися, були згодом усиновлені.
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