На Волині у пологовому 8 мам відмовилися від своїх дітей у 2022 році





Про це у коментарі виданню Ірина Горавська.



За її словами, за минулий рік у центрі було 8 відмов від дітей.



Вона пояснює, що, коли трапляються такі ситуації, інформація передається соціальним службам. Після повного обстеження дітей, соціальні служби скеровують до медичного закладу батьків, що стоять у черзі.



Як повідомляє начальник служби у справах дітей Луцької муської ради Федір Шульган, за 2022 рік у Луцьку трапився один випадок із відмовою від новонародженої дитини. За його словами, її було всиновлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У минулому 2022 році у Волинському перинатальному центрі було 8 відмов від новонароджених дітей. Один випадок трапився у Луцьку.Про це у коментарі виданню ВСН розповіла генеральна директорка комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства»За її словами, за минулий рік у центрі було 8 відмов від дітей.Вона пояснює, що, коли трапляються такі ситуації, інформація передається соціальним службам. Після повного обстеження дітей, соціальні служби скеровують до медичного закладу батьків, що стоять у черзі.Як повідомляє начальник служби у справах дітей Луцької муської радиза 2022 рік у Луцьку трапився один випадок із відмовою від новонародженої дитини. За його словами, її було всиновлено.

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