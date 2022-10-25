На Волині у пологовому 8 мам відмовилися від своїх дітей у 2022 році

На Волині у пологовому 8 мам відмовилися від своїх дітей у 2022 році
У минулому 2022 році у Волинському перинатальному центрі було 8 відмов від новонароджених дітей. Один випадок трапився у Луцьку.

Про це у коментарі виданню ВСН розповіла генеральна директорка комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська.

За її словами, за минулий рік у центрі було 8 відмов від дітей.

Вона пояснює, що, коли трапляються такі ситуації, інформація передається соціальним службам. Після повного обстеження дітей, соціальні служби скеровують до медичного закладу батьків, що стоять у черзі.

Як повідомляє начальник служби у справах дітей Луцької муської ради Федір Шульган, за 2022 рік у Луцьку трапився один випадок із відмовою від новонародженої дитини. За його словами, її було всиновлено.

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Теги: перинатальний центр, пологовий, Луцьк, Волинь, відмовилися від дітей, мами
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