У Луцькому районі – ДТП: на місці працюють дві карети «швидкої». ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, дві автівки злетіли у кювет. На відео видно, що один з легковиків зазнав значних механічних ушкоджень.



На місці ДТП працюють дві карети «швидкої».



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 січня, на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, дві автівки злетіли у кювет. На відео видно, що один з легковиків зазнав значних механічних ушкоджень.На місці ДТП працюють дві карети «швидкої».Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію