У Луцькому районі – ДТП: на місці працюють дві карети «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Сьогодні, 5 січня, на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, дві автівки злетіли у кювет. На відео видно, що один з легковиків зазнав значних механічних ушкоджень.
На місці ДТП працюють дві карети «швидкої».
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, дві автівки злетіли у кювет. На відео видно, що один з легковиків зазнав значних механічних ушкоджень.
На місці ДТП працюють дві карети «швидкої».
Деталі – згодом.
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