Росіяни атакували центр Херсона: загинув 20-річний хлопець

Росіяни атакували центр Херсона: загинув 20-річний хлопець
У четвер, 5 січня, Росія обстріляла центр Херсона, загинув 20-річний хлопець.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Зранку російські війська також обстріляли Чорнобаївку та Комишани: там постраждали 4 людини. У них осколкові поранення середньої тяжкості. Трьох людей госпіталізували до Херсона, одній пораненій надали допомогу на місці.

Унаслідок артилерійських ударів пошкоджено будинки, автівки, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід.

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Теги: Росія, Україна, війна
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