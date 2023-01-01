Росіяни атакували центр Херсона: загинув 20-річний хлопець





Про це Ярослав Янушевич.



"Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.



Зранку російські війська також обстріляли Чорнобаївку та Комишани: там постраждали 4 людини. У них осколкові поранення середньої тяжкості. Трьох людей госпіталізували до Херсона, одній пораненій надали допомогу на місці.



Унаслідок артилерійських ударів пошкоджено будинки, автівки, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 5 січня, Росія обстріляла центр Херсона, загинув 20-річний хлопець.Про це повідомив голова Херсонської ОВА"Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.Зранку російські війська також обстріляли Чорнобаївку та Комишани: там постраждали 4 людини. У них осколкові поранення середньої тяжкості. Трьох людей госпіталізували до Херсона, одній пораненій надали допомогу на місці.Унаслідок артилерійських ударів пошкоджено будинки, автівки, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід.

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