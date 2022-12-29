Через «Ягодин» підприємець намагався провезти 20 тонн свіжомороженої свинини

Волинські митники на посту "Ягодин" викрили чергову оборудку підприємця. Всупереч встановленій Державною ветеринарною інспекцією України забороні, він намагався ввезти на нашу територію 20 тонн необробленої свіжомороженої свинини (м'ясо на ребрі, щоковина, сало на шкірі). Щоб здійснити свій протиправний намір, у декларації назвав її "яловичий жир".Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Засумніватися у правильній класифікації товару митників спонукали результати сканування вантажівки, адже жирова та кісткова тканини мають зовсім різну щільність. У подальшому фахівці управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил залучили до співпраці спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні. Лабораторні дослідження підтвердили належність відібраних зразків продукції до родини свиневих.Подача недостовірних відомостей про найменування товару тягне за собою відповідальність, установлену статтею 483 Митного Кодексу України. У ході провадження з'ясувалось, що викритий зі свининою порушник раніше, так само безуспішно, уже намагався вчиняти схожі оборудки. Протягом року він кілька разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення митних правил. У такому випадку санкція статті передбачає, крім конфіскації товару, штраф у розмірі 200 відсотків його вартості.До слова, партія вилученої на склад митниці свинини оцінена на 1 мільйон 130 тисяч гривень. Матеріали справи передадуть на розгляд суду.