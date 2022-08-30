Двоє водіїв на Волині хотіли «відкупитись» від патрульних хабарем

Двоє водіїв на Волині хотіли «відкупитись» від патрульних хабарем
Двом волинянам загрожує кримінальна відповідальність за пропозиції хабарів поліцейським.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Так, учора, 4 січня, близько 20 години у селі Поворськ Ковельського району співробітники відділу реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія мотоцикла Viper.

50-річний місцевий мешканець керував транспортним засобом без мотошолома, а під час спілкування правоохоронці помітили у нього ще ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування волинянин відмовився і почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду 10 тисяч гривень за нескладання адмінматеріалів.

Днем раніше у Любешові поліцейські зупинили Volkswagen за порушення ПДР. 39-річний водій також намагався «порішати» та поклав 1500 гривень у службове авто.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, факти хабарів належним чином задокументували. Тепер водіям порушникам, окрім адмінвідповідальності загрожує і кримінальна. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до чотирьох років позбавлення волі.



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Теги: Волинь, поліція, хабар, водій
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