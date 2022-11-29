55-річного лучанина підозрюють у сутенерстві

55-річного лучанина підозрюють у сутенерстві
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 55-річному жителю Луцька оголошено про підозру у сутенерстві.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, судимий уже за такий злочин чоловік, перебуваючи на іспитовому строці, продовжував займатися обраним ремеслом – підшуковувати клієнтів для двох жінок, які надавали інтимні послуги.

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 303 КК України, сутенерство, вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

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Теги: Лучанин, сутенерство, прокуратура
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