55-річного лучанина підозрюють у сутенерстві

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 55-річному жителю Луцька оголошено про підозру у сутенерстві.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, судимий уже за такий злочин чоловік, перебуваючи на іспитовому строці, продовжував займатися обраним ремеслом – підшуковувати клієнтів для двох жінок, які надавали інтимні послуги.Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.згідно із санкцією ч.2 ст. 303 КК України, сутенерство, вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.