Померла 18-річна дівчина, яка постраждала в аварії з рейсовим автобусом на Волині

Померла 18-річна дівчина, яка постраждала в аварії з рейсовим автобусом на Волині
Сьогодні, 5 січня, перестало битися серце Дарини Кузьмук, яка постраждала внаслідок трагічної аварії на Волині.

Про це повідомили у Горохівській міській громаді.

ДТП сталася 4 грудня близько 18 години на автодорозі поблизу села Ярівка. У цей день рейсовий автобус, в якому перебувала Дарина, зіткнувся із причепом вантажного автомобіля МАN.

"Неймовірно важко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину. Колектив Горохівської міської ради висловлює свої щирі співчуття родині загиблої. Нехай Бог дарує рідним сил та наснаги пережити таку важку втрату", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, Горохів, рейсовий автобус, ДТП
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