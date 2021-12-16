Померла 18-річна дівчина, яка постраждала в аварії з рейсовим автобусом на Волині
Сьогодні, 10:50
Сьогодні, 5 січня, перестало битися серце Дарини Кузьмук, яка постраждала внаслідок трагічної аварії на Волині.
Про це повідомили у Горохівській міській громаді.
ДТП сталася 4 грудня близько 18 години на автодорозі поблизу села Ярівка. У цей день рейсовий автобус, в якому перебувала Дарина, зіткнувся із причепом вантажного автомобіля МАN.
"Неймовірно важко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину. Колектив Горохівської міської ради висловлює свої щирі співчуття родині загиблої. Нехай Бог дарує рідним сил та наснаги пережити таку важку втрату", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Горохівській міській громаді.
ДТП сталася 4 грудня близько 18 години на автодорозі поблизу села Ярівка. У цей день рейсовий автобус, в якому перебувала Дарина, зіткнувся із причепом вантажного автомобіля МАN.
"Неймовірно важко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину. Колектив Горохівської міської ради висловлює свої щирі співчуття родині загиблої. Нехай Бог дарує рідним сил та наснаги пережити таку важку втрату", - йдеться в повідомленні.
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