На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Ввечері 4 грудня біля Горохова трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та вантажівки.
Про це повідомляє 12 канал.
Пасажирський автобус "Луцьк-Нововолинськ" врізався у вантажівку МАН, яка стояла на проїжджій частині, оскільки вийшла з ладу.
ДТП сталася поблизу села Ярівка (12 км від Горохова). Ймовірно, водій вчасно не помітив перешкоду на дорозі.
У поліції Волині повідомили, що водій автобуса та 5 пасажирів отримали тілесні ушкодження, доставлені до лікарні у Горохові, зараз їх обстежують.
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Про це повідомляє 12 канал.
Пасажирський автобус "Луцьк-Нововолинськ" врізався у вантажівку МАН, яка стояла на проїжджій частині, оскільки вийшла з ладу.
ДТП сталася поблизу села Ярівка (12 км від Горохова). Ймовірно, водій вчасно не помітив перешкоду на дорозі.
У поліції Волині повідомили, що водій автобуса та 5 пасажирів отримали тілесні ушкодження, доставлені до лікарні у Горохові, зараз їх обстежують.
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