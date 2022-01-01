На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО

На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО
Ввечері 4 грудня біля Горохова трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та вантажівки.

Про це повідомляє 12 канал.

Пасажирський автобус "Луцьк-Нововолинськ" врізався у вантажівку МАН, яка стояла на проїжджій частині, оскільки вийшла з ладу.

ДТП сталася поблизу села Ярівка (12 км від Горохова). Ймовірно, водій вчасно не помітив перешкоду на дорозі.
На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО

У поліції Волині повідомили, що водій автобуса та 5 пасажирів отримали тілесні ушкодження, доставлені до лікарні у Горохові, зараз їх обстежують.
На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО

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Теги: ДТП, Горохівщина, маршрутка
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