На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО





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Пасажирський автобус "Луцьк-Нововолинськ" врізався у вантажівку МАН, яка стояла на проїжджій частині, оскільки вийшла з ладу.



ДТП сталася поблизу села Ярівка (12 км від Горохова). Ймовірно, водій вчасно не помітив перешкоду на дорозі.



У поліції Волині повідомили, що водій автобуса та 5 пасажирів отримали тілесні ушкодження, доставлені до лікарні у Горохові, зараз їх обстежують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 4 грудня біля Горохова трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та вантажівки.Про це повідомляє 12 канал. Пасажирський автобус "Луцьк-Нововолинськ" врізався у вантажівку МАН, яка стояла на проїжджій частині, оскільки вийшла з ладу.ДТП сталася поблизу села Ярівка (12 км від Горохова). Ймовірно, водій вчасно не помітив перешкоду на дорозі.У поліції Волині повідомили, що водій автобуса та 5 пасажирів отримали тілесні ушкодження, доставлені до лікарні у Горохові, зараз їх обстежують.

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