Волинянка вкрала електроенергії на понад 400 тисяч, щоб майнити криптовалюту





Про це йдеться у рішенні господарського суду Волинської області під головуванням судді Антоніни Кравчук, яка задовольнила позов енергетичного підприємства, - пише



Як відомо з матеріалів справи, у рамках кримінального провадження №12021030550001453 поліція встановила, що у Ковелі на вулиці Володимира Кияна, 51 група осіб здійснює викрадення електричної енергії з метою використання у незаконній діяльності, пов’язаній з отриманням криптовалюти (майнінг). Ділки використовували комп’ютерну техніку з підключенням до мережі Інтернет, додаткове технічне обладнання, здійснювали перетворення електроенергії у віртуальні гроші.





Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 23 грудня 2021 року начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області Олегу Зубу та членам групи слідчих у кримінальному провадженні було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні на вулиці Володимира Кияна, 51 на земельній ділянці з кадастровим номером 0722182400:04:002:0509, власником яких є Дейнека Алла В’ячеславівна.



Того ж дня постановою районного управління поліції до проведення обшуку залучили спеціалістів у галузі розподілу електричної енергії – інспекторів відділу технічного аудиту ПрАТ «Волиньобленерго» Глушейко В.О. та Юрчика В.О.



Начальник відділу розслідувань намагався повідомити в телефонному режимі споживача про проведення слідчих дій та право бути присутнім, проте абонент не відповідав, що підтверджується відеозйомкою, яка долучена до матеріалів справи і переглянута в судових засіданнях.



Під час безпосереднього огляду на об’єкті «цех пошиття одягу» інспектори виявили можливість доступу споживача до напругових кіл на трансформаторах струму шляхом демонтажу оргскла разом із шпильками, які його фіксували, відкрутивши гайки на задній стінці, що дало можливість відключити електролічильник шляхом від’єднання проводів на трансформаторах струму. За даними інспекторів, використана електроенергія електролічильником не обліковувалась. Вказане зафіксовано та викладено в акті про порушення.



Підприємець не подала заперечень та доказів, які б спростовували споживання електричної енергії поза засобами обліку.





Господарський суд задовольнив позов ПрАТ «Волиньобленерго» в особі Ковельської філії до підприємиці Алли Дейнеки про стягнення 426 770 грн. 88 коп. вартості необлікованої електричної енергії та 6 401 грн. 56 коп. витрат по сплаті судового збору.



Рішення суду може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду в місті Рівному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємиця Алла Дейнека з Ковеля має сплатити Ковельській філії ПрАТ «Волиньобленерго» 426 770 грн. 88 коп. вартості необлікованої електричної енергії.Про це йдеться у рішенні господарського суду Волинської області під головуванням судді Антоніни Кравчук, яка задовольнила позов енергетичного підприємства, - пише Ковель медіа Як відомо з матеріалів справи, у рамках кримінального провадження №12021030550001453 поліція встановила, що у Ковелі на вулиці Володимира Кияна, 51 група осіб здійснює викрадення електричної енергії з метою використання у незаконній діяльності, пов’язаній з отриманням криптовалюти (майнінг). Ділки використовували комп’ютерну техніку з підключенням до мережі Інтернет, додаткове технічне обладнання, здійснювали перетворення електроенергії у віртуальні гроші.Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 23 грудня 2021 року начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області Олегу Зубу та членам групи слідчих у кримінальному провадженні було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні на вулиці Володимира Кияна, 51 на земельній ділянці з кадастровим номером 0722182400:04:002:0509, власником яких є Дейнека Алла В’ячеславівна.Того ж дня постановою районного управління поліції до проведення обшуку залучили спеціалістів у галузі розподілу електричної енергії – інспекторів відділу технічного аудиту ПрАТ «Волиньобленерго» Глушейко В.О. та Юрчика В.О.Начальник відділу розслідувань намагався повідомити в телефонному режимі споживача про проведення слідчих дій та право бути присутнім, проте абонент не відповідав, що підтверджується відеозйомкою, яка долучена до матеріалів справи і переглянута в судових засіданнях.Під час безпосереднього огляду на об’єкті «цех пошиття одягу» інспектори виявили можливість доступу споживача до напругових кіл на трансформаторах струму шляхом демонтажу оргскла разом із шпильками, які його фіксували, відкрутивши гайки на задній стінці, що дало можливість відключити електролічильник шляхом від’єднання проводів на трансформаторах струму. За даними інспекторів, використана електроенергія електролічильником не обліковувалась. Вказане зафіксовано та викладено в акті про порушення.Підприємець не подала заперечень та доказів, які б спростовували споживання електричної енергії поза засобами обліку.Господарський суд задовольнив позов ПрАТ «Волиньобленерго» в особі Ковельської філії до підприємиці Алли Дейнеки про стягнення 426 770 грн. 88 коп. вартості необлікованої електричної енергії та 6 401 грн. 56 коп. витрат по сплаті судового збору.Рішення суду може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду в місті Рівному.

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