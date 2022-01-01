Добрі новини від ВолиньPost за 4 грудня
Сьогодні, 23:22
Український народ разом із силами оборони вже 284 день невтомно бореться проти російських окупантів, захищаючи рідну землю.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для своїх читачів традиційну підбірку добрих новин за 4 грудня.
Сьогодні ми писали про таке:
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області. ВІДЕО
Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.
Через Волинь пустили новий потяг
Укрзалізниця відкриває продаж на рейс № 131/132 Львів – Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.
У музеї селища на Київщині відкрили експозицію, присвячену волинській 14 ОМБр. ФОТО
Ще в одному з українських музеїв буде експозиція 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
ЗСУ за добу знищили 550 російських окупантів, 5 танків і літак
За минулу добу сили оборони України завдали втрат окупаційним російським військам.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2922 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,
артилерійських систем – 1908 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 281 (+1) од,
гелікоптерів – 263 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
Через мороз та похолодання темпи наступу ЗСУ зростуть, – ISW
З настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для більш високих темпів операцій. Завдяки похолоданню темпи контрнаступу ЗСУ, ймовірно, посиляться.
Електрик-любитель з Волині розповів, як використовувати сонячну електроенергію
Олександр Карпік із села Раків Ліс давно шукав альтернативні джерела добування електроенергії. З початком аварійних відключень – з теорії одразу перейшов до практики. Чоловік вирішив обрати й оперативно встановити автономну систему енергопостачання із сонячних модулів.
90% населення світу має імунітет до коронавірусу
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для своїх читачів традиційну підбірку добрих новин за 4 грудня.
Сьогодні ми писали про таке:
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області. ВІДЕО
Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.
Через Волинь пустили новий потяг
Укрзалізниця відкриває продаж на рейс № 131/132 Львів – Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.
У музеї селища на Київщині відкрили експозицію, присвячену волинській 14 ОМБр. ФОТО
Ще в одному з українських музеїв буде експозиція 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
ЗСУ за добу знищили 550 російських окупантів, 5 танків і літак
За минулу добу сили оборони України завдали втрат окупаційним російським військам.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2922 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,
артилерійських систем – 1908 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 281 (+1) од,
гелікоптерів – 263 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
Через мороз та похолодання темпи наступу ЗСУ зростуть, – ISW
З настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для більш високих темпів операцій. Завдяки похолоданню темпи контрнаступу ЗСУ, ймовірно, посиляться.
Електрик-любитель з Волині розповів, як використовувати сонячну електроенергію
Олександр Карпік із села Раків Ліс давно шукав альтернативні джерела добування електроенергії. З початком аварійних відключень – з теорії одразу перейшов до практики. Чоловік вирішив обрати й оперативно встановити автономну систему енергопостачання із сонячних модулів.
90% населення світу має імунітет до коронавірусу
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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