Добрі новини від ВолиньPost за 4 грудня

Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.Укрзалізниця відкриває продаж на рейс № 131/132 Львів – Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.Ще в одному з українських музеїв буде експозиція 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.За минулу добу сили оборони України завдали втрат окупаційним російським військам.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,танків ‒ 2922 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,артилерійських систем – 1908 (+2) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засоби ППО ‒ 210 (+0) од,літаків – 281 (+1) од,гелікоптерів – 263 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),крилаті ракети ‒ 531 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,спеціальна техніка ‒ 163 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюютьсяЗ настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для більш високих темпів операцій. Завдяки похолоданню темпи контрнаступу ЗСУ, ймовірно, посиляться.Олександр Карпік із села Раків Ліс давно шукав альтернативні джерела добування електроенергії. З початком аварійних відключень – з теорії одразу перейшов до практики. Чоловік вирішив обрати й оперативно встановити автономну систему енергопостачання із сонячних модулів.За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.