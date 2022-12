Через мороз та похолодання темпи наступу ЗСУ зростуть, – ISW

З настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для більш високих темпів операцій. Завдяки похолоданню темпи контрнаступу ЗСУ, ймовірно, посиляться.Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) від 3 грудня. Аналітики наголосили, що нині українські сили вийшли на східний (лівий) берег річки Дніпро навпроти Херсона, - повідомляє OBOZREVATEL. Напередодні російські пропагандисти заявили, що земля вздовж лінії Кремінна – Свяатово замерзла, і тепер окупанти очікують, що в результаті ЗСУ збільшать темпи своїх контрнаступних операцій у цьому районі.Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив, що погода на лінії Кремінна – Святово нарешті змінюється. За його словами, він очікує, що захисники незабаром зможуть покращити свої контрнаступні маневрені дії, оскільки бруд у цьому районі повністю замерзає.Раніше в ISW підрахували, що загальний темп операцій зросте найближчими тижнями, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати по всьому полю воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох сторін "ув'язнули в бруді".Відомо, що 3 грудня російські війська продовжували обороняти свої позиції від українських контрнаступів у напрямах Кремінної та Сватового. Українські джерела повідомляли, що окупанти ведуть оборону в умовах запеклих боїв біля цих міст.Гайдай зазначив, що ЗС РФ також будують другу лінію оборони в районі Старобільська (55 км на південний схід від Сватового). А міноборони країни-агресора заявило, що російські сили "запобігли атакам українських військ" у межах 14 км на північний захід від Сватового поблизу Куземівки та Коломийчихи та за 2 км на північ від Кремінної в районі Житлівки.Російські блогери скаржилися, що ЗСУ досягли Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) і тепер окупанти більше не контролюють частину траси Р-66 на північ від міста. Пропагандисти нарікали, що українські сили нарощують темпи своїх контрнаступальних операцій на сході Харківської та заході Луганської областей.За даними Генштабу ЗСУ, захисники відбили наступ російських підрозділів біля Червонопопівки й просунулися у цьому районі. Пропагандисти на карті вже вказали це село як те, що перебуває за межами "російської зони контролю".Окупанти продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення на сході України. Водночас Сили оборони України завдавали ударів по районах зосередження російських військ й вузлів тилового забезпечення на Луганщині. Напередодні захисники вдарили по скупченню загарбників у районі Старобільська, внаслідок чого 14 російських військовослужбовців загинули й 30 отримали поранення. Російські джерела заявили 3 грудня, що ЗСУ також завдали ударів по Хорошому, Старобільську, Сватовому та Новочервоному в Луганській області ракетами HIMARS.Як відомо, воїни Збройних сил України поступово звільняють Луганську область у напрямку Сватового та Кремінної. Тяжкі бої йдуть майже за кожен метр землі, бо російські окупанти мали час підготувати оборону.