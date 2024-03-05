На Волині адвокатка за 3 тисячі доларів «допомагала» військовозобов’язаним уникнути мобілізації
Сьогодні, 15:06
СБУ та Нацполіція викрили адвокатку, яка організувала «схему для ухилянтів» на Волині.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки та Національна поліція викрили місцеву адвокатку, яка намагалась налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.
За матеріалами справи, зловмисницею виявилася 37-річна правозахисниця, яка за гроші обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти їм уникнути мобілізації.
Фігурантка знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи “Оберіг.”
Такі «послуги» адвокатка оцінювала у 3 тис. доларів США з особи.
Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США.
Адвокатці уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки та Національна поліція викрили місцеву адвокатку, яка намагалась налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.
За матеріалами справи, зловмисницею виявилася 37-річна правозахисниця, яка за гроші обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти їм уникнути мобілізації.
Фігурантка знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи “Оберіг.”
Такі «послуги» адвокатка оцінювала у 3 тис. доларів США з особи.
Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США.
Адвокатці уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.
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