На Волині адвокатка за 3 тисячі доларів «допомагала» військовозобов’язаним уникнути мобілізації

На Волині адвокатка за 3 тисячі доларів «допомагала» військовозобов’язаним уникнути мобілізації
СБУ та Нацполіція викрили адвокатку, яка організувала «схему для ухилянтів» на Волині.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки та Національна поліція викрили місцеву адвокатку, яка намагалась налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.

За матеріалами справи, зловмисницею виявилася 37-річна правозахисниця, яка за гроші обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти їм уникнути мобілізації.

Фігурантка знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи “Оберіг.”

Такі «послуги» адвокатка оцінювала у 3 тис. доларів США з особи.
Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США.

Адвокатці уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.

Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.

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Теги: Луцьк, адвокатка, СБУ
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