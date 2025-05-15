Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі, - генсек НАТО

Марк Рютте заявив, що лідер Кремля володимир путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України Володимир Зеленський, і натомість надіслав делегацію низького рівня.



Про це пише



Генсек НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовності до особистої зустрічі з господарем Кремля володимир путіним.



Росіяни ж натомість прислали до Туреччини делегацію низького рівня, додав Рютте.



"Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з путіним, як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", – сказав він.



Рютте також висловив вдячність США і команді президента Дональда Трампа, яка, як зазначив генсек НАТО, "зосереджена на досягненні миру в Україні".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОзаявив, що лідер Кремляпроігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України, і натомість надіслав делегацію низького рівня.Про це пише Європейська правда з посиланням на слова Рютте під час пресконференції в Анталії.Генсек НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовності до особистої зустрічі з господарем Кремля володимир путіним.Росіяни ж натомість прислали до Туреччини делегацію низького рівня, додав Рютте."Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з путіним, як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", – сказав він.Рютте також висловив вдячність США і команді президента, яка, як зазначив генсек НАТО, "зосереджена на досягненні миру в Україні".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію