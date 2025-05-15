Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі, - генсек НАТО

Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі, - генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідер Кремля володимир путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України Володимир Зеленський, і натомість надіслав делегацію низького рівня.

Про це пише Європейська правда з посиланням на слова Рютте під час пресконференції в Анталії.

Генсек НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовності до особистої зустрічі з господарем Кремля володимир путіним.

Росіяни ж натомість прислали до Туреччини делегацію низького рівня, додав Рютте.

"Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з путіним, як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", – сказав він.

Рютте також висловив вдячність США і команді президента Дональда Трампа, яка, як зазначив генсек НАТО, "зосереджена на досягненні миру в Україні".

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Теги: Росія, Україна, війна
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