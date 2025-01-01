На Волині попрощалися з 59-річним Героєм Павлом Ковальчуком

На Волині попрощалися з 59-річним Героєм Павлом Ковальчуком
До Небесного легіону у цей дощовий, сірий день сьогодні відійшла душа волинського воїна - Павла Ковальчука.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Герой, якому назавжди 59, став на захист Батьківщини ще перед початком повномасштабного вторгнення та боровся за нашу незалежність до останнього подиху.

Важко підібрати слова, аби висловити свої співчуття згорьованій родині. У Василівську церкву прийшли підтримати сім'ю та віддати останню шану загиблому друзі, побратими, колеги та небайдужі володимирчани. Усі обличчя були сповнені болем та смутком через втрату мужнього воїна Павла Ковальчука", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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