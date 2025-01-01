На Волині попрощалися з 59-річним Героєм Павлом Ковальчуком

Павла Ковальчука.



Про це Ігор Пальонка.



"Герой, якому назавжди 59, став на захист Батьківщини ще перед початком повномасштабного вторгнення та боровся за нашу незалежність до останнього подиху.



Важко підібрати слова, аби висловити свої співчуття згорьованій родині. У Василівську церкву прийшли підтримати сім'ю та віддати останню шану загиблому друзі, побратими, колеги та небайдужі володимирчани. Усі обличчя були сповнені болем та смутком через втрату мужнього воїна Павла Ковальчука", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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