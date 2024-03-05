Стало відоме ім'я адвокатки з Луцька, яка організувала «схему для ухилянтів»
Сьогодні, 16:46
Повідомили ім'я адвокатки з Луцька, яка за 3 тисячі доларів обіцяла допомогти чоловікам «вирішити» питання з мобілізацією — зняти з розшуку або внести зміни в систему “Оберіг”.
Із власних джерел телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо, що затриманою адвокаткою є луцька юристка Ганна Савчук.
Нагадаємо, що 37-річна правозахисниця, за гроші обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти їм уникнути мобілізації.
Фігурантка знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку.
Такі «послуги» адвокатка оцінювала у 3 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США.
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Із власних джерел телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо, що затриманою адвокаткою є луцька юристка Ганна Савчук.
Нагадаємо, що 37-річна правозахисниця, за гроші обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти їм уникнути мобілізації.
Фігурантка знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку.
Такі «послуги» адвокатка оцінювала у 3 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США.
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Коментарі 1
Затримали за те що доводила незаконні дії тцк а що там про Ковальчука тиша 6 мільйонів це не 3 тисячі це знову доводить це країна дно помийна яма народ не будьте терпілами відстоюйте свої права
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