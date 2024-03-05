Стало відоме ім'я адвокатки з Луцька, яка організувала «схему для ухилянтів»

Повідомили ім'я адвокатки з Луцька, яка за 3 тисячі доларів обіцяла допомогти чоловікам «вирішити» питання з мобілізацією — зняти з розшуку або внести зміни в систему “Оберіг”.Із власних джерел телеграм-каналустало відомо, що затриманою адвокаткою є луцька юристкаНагадаємо, що 37-річна правозахисниця,Фігурантка знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку.Такі «послуги» адвокатка оцінювала у 3 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США.