Стало відоме ім'я адвокатки з Луцька, яка організувала «схему для ухилянтів»

Стало відоме ім'я адвокатки з Луцька, яка організувала «схему для ухилянтів»
Повідомили ім'я адвокатки з Луцька, яка за 3 тисячі доларів обіцяла допомогти чоловікам «вирішити» питання з мобілізацією — зняти з розшуку або внести зміни в систему “Оберіг”.

Із власних джерел телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо, що затриманою адвокаткою є луцька юристка Ганна Савчук.

Нагадаємо, що 37-річна правозахисниця, за гроші обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти їм уникнути мобілізації.

Фігурантка знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку.

Такі «послуги» адвокатка оцінювала у 3 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США.

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Теги: Луцьк, адвокатка, СБУ
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Коментарі 1
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Затримали за те що доводила незаконні дії тцк а що там про Ковальчука тиша 6 мільйонів це не 3 тисячі це знову доводить це країна дно помийна яма народ не будьте терпілами відстоюйте свої права
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