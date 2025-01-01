Projector Foundation пропонує безоплатне навчання для військових з Волині

Projector Foundation пропонує безоплатне навчання для військових з Волині
Військові, ветерани або їхні партнери з Волинської області можуть отримати стипендії на навчання в креативних сферах.

Проєкт «Ідентичності» стартує в червні і реалізується Projector Foundation разом із платформою «Алгоритм дій», центром креативних індустрій «Або Або» та центром Дія.Бізнес у Луцьку.

«Ми вболіваємо за розвиток Луцька і за те, щоб у нашому регіоні стрімкіше розвивалися креативні індустрії. Зараз бачимо, що багато військових повертаються з фронту і не знають, чим далі займатись. Або ж потребу в перекваліфікації мають їхні партнери чи партнерки. Тож ми вирішили посприяти їхньому розвитку та разом із Projector Foundation виділити для них стипендії на освіту», — коментує Тетяна Зубрик, керівниця центру розвитку креативних індустрій «Або Або» у Луцьку.

Заявки на навчання приймають до 1 червня. Загалом організатори планують надати 25 стипендій в рамках програми.

Навчання можливе за шістьма напрямками:

- IT Project Management,
- SMM,
- Graphic Design Beginning,
- Digital Marketing,
- Copywriting Beginning,
- Motion Design Beginning.

Детально про кожен напрям організатори розкажуть на онлайн-зустрічі 22 травня о 18:30. Реєстрація на зустріч — за посиланням.

Детальна інформація про навчання та реєстрацію є на сайті проєкту.

«На курсах студенти отримують не тільки теоретичні, а й практичні знання. Навчальний процес передбачає роботу над кейсами реальних замовників, тож після навчання студенти матимуть сертифікат та приклади робіт для портфоліо», — розповідає Валерія Пустовіт, програмна координаторка Projector Foundation.

Окрім навчання, студентам програми надається HR підтримка та доступ до сервісу LEZO, який допомагає знайти потенційних роботодавців, враховуючи навички та потреби обох сторін. Також для студентів передбачена додаткова можливість зустрітися з експертом у сфері на менторській сесії.

Партнерами проєкту на Волині також стали БО «БФ «Ангар.Україна», ГО «PRO Women UA», ГО «Номад Лів», КУ «ХАБ ВЕТЕРАН», Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської територіальної громади.

Projector Foundation пропонує безоплатне навчання для військових з Волині


Projector Foundation пропонує безоплатне навчання для військових з Волині


Projector Foundation пропонує безоплатне навчання для військових з Волині

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