У компанії VolWest Group стартувала програма «Академія талантів»: це шанс для молоді побудувати успішну кар’єру





Ініціатива покликана дати можливість побудувати успішну кар’єру молодим спеціалістам з досвідом роботи у 1-3 роки, без досвіду, а також студентам 3-6 курсів. Стажери зможуть показати себе, реалізувати свій потенціал та отримати престижну посаду в одній з провідних компаній України.



Компанія VolWest Group нині об'єднує понад 20 інноваційних підприємств у таких ключових галузях, як ритейл, ІТ, освіта, промисловість, медицина, девелопмент, медіа, арт, виробництво та інші.



Таке різноманіття бізнес-напрямків корпорації відкриває широкі можливості для стажерів отримати цінний практичний досвід та визначитися зі своїм професійним шляхом.



Програма стажування «Академія талантів» пропонує кандидатам пройти навчання та отримати практичні навички у таких напрямках:



- продажі та бізнес-розвиток (менеджер з продажу, менеджер з реклами, менеджер з розвитку бренду роботодавця, менеджер ЗЕД);

освіта (викладач у сфері комп’ютерної освіти та розробки програмного забезпечення);



- ІТ та технології (інженер-програміст (Android, PHP), спеціаліст служби підтримки, системний адміністратор);



- менеджмент та управління проєктами (проєктний менеджер, регіональний менеджер для франшизи, керуючий ТЗ, категорійний менеджер);



- маркетинг (маркетолог, діджитал-маркетолог, маркетолог для розвитку бренду роботодавця);



- кулінарія та харчова промисловість (кухар-універсал, технолог з випічки, технолог кулінарії, технолог харчової промисловості);

технічні спеціальності (електрик, монтажник сонячних станцій, монтажник вентиляційних систем, інженер-механік);



- виробництво та збірка (складальник рекламних конструкцій, сувенірної продукції);



- мистецтво (куратор виставкових проєктів).



Усі, кому пощастить стати учасниками програми «Академія талантів», отримають чималий перелік переваг та можливостей. Зокрема, зможуть пройти навчання та розвинути свої професійні навички під керівництвом досвідчених менторів, а також безплатно опанувати обрану професію та отримати додаткові знання на різноманітних тренінгах.



Найкращі стажери отримають високооплачувані посади в компаніях групи та зможуть продовжити свій професійний розвиток. «Академія талантів» – досить гнучка щодо варіантів працевлаштування: від стажування до постійної роботи, а для деяких напрямків можлива й віддалена робота.



Кожен стажер отримає персонального наставника, який буде підтримувати його на всіх етапах навчання та професійного зростання.



Компанія надає повний доступ до соціального пакета з першого дня стажування. Усі учасники програми стануть власниками клубної картки Team Stars, яка надає знижки та привілеї на послуги бізнесів VolWest Group, а також отримують безплатний доступ до усіх заходів Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.



«Ми віримо в потенціал молодого покоління та прагнемо надати їм найкращі можливості для професійного старту. «Академія талантів» – це інвестиція в майбутнє нашої компанії та українського бізнесу загалом. Ми запрошуємо талановитих та мотивованих людей приєднатися до нашої команди та разом будувати успішне майбутнє. Гарантуємо високий професійний рівень наставників та гідну оплату праці для молодих фахівців», – розповідає HR-директорка VolWest Group Ольга Волкова.



Вона додає, що програма стажування матиме різну тривалість для різних спеціалістів, залежно від галузі – від одного до шести місяців. Проте з першого дня стажування учасники можуть розраховувати на офіційне оформлення та оплату праці.



Етапи проходження програми:



- заповнення анкети на сайті компанії та подача резюме;



- проходження відеоінтерв'ю;



- навчання та інтеграція у посаду;



- можливість отримати престижну посаду в одній з компаній VolWest Group після успішного завершення стажування.



«Ми у VolWest Group очікуємо від кандидатів амбіційності, ініціативності, відповідальності, організованості, готовності до розвитку та комунікабельності. Участь у програмі – це реальний шанс стати частиною великої родини VolWest Group та розвивати свою кар'єру в успішних компаніях», – каже Ольга Волкова.



Подати заявку на участь у програмі «Академія талантів» можна до 12 червня за посиланням



Довідково: VolWest Group – одна з провідних українських корпорацій з понад 30-річною історією успішного ведення бізнесу в різноманітних галузях. Група об'єднує понад 20 інноваційних підприємств, що займають лідерські позиції на ринку та створюють нові можливості для працевлаштування та професійного зростання.



До корпорації входять: мережі супермаркетів «Наш Край» та SPAR, культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, артхостел та готель «Адреналін», компанія «Техно Модуль», клініка сімейної медицини BEHEALTHY, IT Step Academy, приватна школа It Step School, бренд Demydiv («Демидівський консервний завод»), холдинг CID Media Group, національна мережа гіперлокальних медіа Rayon.in.ua, інтернет-видання «Таблоїд Волині» та «Сім’я і Дім», радіо CID FM, бренд Шацький молокозавод, компанія «Юридичне рішення», бізнес-академія PMBA, компанія West Development Group, рекламно-виробнича студія Арт-хаус, СТО Pribalt Service, компанія Script Solution, ГО Технопарк «Центр медичних інновацій», компанія Solar West, компанія City Lab, компанія Промвестпроект.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Провідна українська корпорація VolWest Group, що вже понад 30 років успішно розвиває бізнеси у різноманітних галузях, оголосила про запуск амбітної програми стажування «Академія талантів». Набір розпочався 13 травня.Ініціатива покликана дати можливість побудувати успішну кар’єру молодим спеціалістам з досвідом роботи у 1-3 роки, без досвіду, а також студентам 3-6 курсів. Стажери зможуть показати себе, реалізувати свій потенціал та отримати престижну посаду в одній з провідних компаній України.Компанія VolWest Group нині об'єднує понад 20 інноваційних підприємств у таких ключових галузях, як ритейл, ІТ, освіта, промисловість, медицина, девелопмент, медіа, арт, виробництво та інші.Таке різноманіття бізнес-напрямків корпорації відкриває широкі можливості для стажерів отримати цінний практичний досвід та визначитися зі своїм професійним шляхом.- продажі та бізнес-розвиток (менеджер з продажу, менеджер з реклами, менеджер з розвитку бренду роботодавця, менеджер ЗЕД);освіта (викладач у сфері комп’ютерної освіти та розробки програмного забезпечення);- ІТ та технології (інженер-програміст (Android, PHP), спеціаліст служби підтримки, системний адміністратор);- менеджмент та управління проєктами (проєктний менеджер, регіональний менеджер для франшизи, керуючий ТЗ, категорійний менеджер);- маркетинг (маркетолог, діджитал-маркетолог, маркетолог для розвитку бренду роботодавця);- кулінарія та харчова промисловість (кухар-універсал, технолог з випічки, технолог кулінарії, технолог харчової промисловості);технічні спеціальності (електрик, монтажник сонячних станцій, монтажник вентиляційних систем, інженер-механік);- виробництво та збірка (складальник рекламних конструкцій, сувенірної продукції);- мистецтво (куратор виставкових проєктів).Усі, кому пощастить стати учасниками програми «Академія талантів», отримають чималий перелік переваг та можливостей. Зокрема, зможуть пройти навчання та розвинути свої професійні навички під керівництвом досвідчених менторів, а також безплатно опанувати обрану професію та отримати додаткові знання на різноманітних тренінгах.Найкращі стажери отримають високооплачувані посади в компаніях групи та зможуть продовжити свій професійний розвиток. «Академія талантів» – досить гнучка щодо варіантів працевлаштування: від стажування до постійної роботи, а для деяких напрямків можлива й віддалена робота.Кожен стажер отримає персонального наставника, який буде підтримувати його на всіх етапах навчання та професійного зростання.Компанія надає повний доступ до соціального пакета з першого дня стажування. Усі учасники програми стануть власниками клубної картки Team Stars, яка надає знижки та привілеї на послуги бізнесів VolWest Group, а також отримують безплатний доступ до усіх заходів Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.«Ми віримо в потенціал молодого покоління та прагнемо надати їм найкращі можливості для професійного старту. «Академія талантів» – це інвестиція в майбутнє нашої компанії та українського бізнесу загалом. Ми запрошуємо талановитих та мотивованих людей приєднатися до нашої команди та разом будувати успішне майбутнє. Гарантуємо високий професійний рівень наставників та гідну оплату праці для молодих фахівців», – розповідає HR-директорка VolWest Group Ольга Волкова.Вона додає, що програма стажування матиме різну тривалість для різних спеціалістів, залежно від галузі – від одного до шести місяців. Проте з першого дня стажування учасники можуть розраховувати на офіційне оформлення та оплату праці.- заповнення анкети на сайті компанії та подача резюме;- проходження відеоінтерв'ю;- навчання та інтеграція у посаду;- можливість отримати престижну посаду в одній з компаній VolWest Group після успішного завершення стажування.«Ми у VolWest Group очікуємо від кандидатів амбіційності, ініціативності, відповідальності, організованості, готовності до розвитку та комунікабельності. Участь у програмі – це реальний шанс стати частиною великої родини VolWest Group та розвивати свою кар'єру в успішних компаніях», – каже Ольга Волкова.Подати заявку на участь у програмі «Академія талантів» можна до 12 червня за посиланням https://volwestgroup.com/talant/

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