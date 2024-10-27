Незряча спортсменка-переселенка, яка нині живе в Луцьку, отримала звання «Заслужений майстер спорту України»
Сьогодні, 18:21
Спортсменка-переселенка Зінаїда Мручковська, членкиня національної збірної команди України з шашок серед людей з порушеннями зору, отримала звання "Заслуженого майстра спорту України".
Про це пише Суспільне.
Спортивне звання спортсменці присвоїли згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України від 14 травня, розповів Суспільному керівник Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Ващук.
"Підставою для присвоєння найвищого звання стали "золоті" та "срібні" перемоги спортсменки на чемпіонатах світу 2016, 2017, 2019, 2023 та 2024 років. Серед недавніх досягнень спортсменки — титули чемпіонки світу 2024 у класичних та швидких шашках", — каже Віктор Галан-Ващук.
З його слів, жінка понад 10 років займається шахами. Зокрема, зараз перебуває у Туреччині, де представляє Україну на чемпіонаті світу. Вона приїхала на Волинь перед початком повномасштабного вторгнення з Краматорська та оселилася в Луцьку, додав Віктор Галан-Ващук.
Тренується Зінаїда Мручковська у Заслуженого тренера України, тренера-викладача Дмитра Мударісова.
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Про це пише Суспільне.
Спортивне звання спортсменці присвоїли згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України від 14 травня, розповів Суспільному керівник Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Ващук.
"Підставою для присвоєння найвищого звання стали "золоті" та "срібні" перемоги спортсменки на чемпіонатах світу 2016, 2017, 2019, 2023 та 2024 років. Серед недавніх досягнень спортсменки — титули чемпіонки світу 2024 у класичних та швидких шашках", — каже Віктор Галан-Ващук.
З його слів, жінка понад 10 років займається шахами. Зокрема, зараз перебуває у Туреччині, де представляє Україну на чемпіонаті світу. Вона приїхала на Волинь перед початком повномасштабного вторгнення з Краматорська та оселилася в Луцьку, додав Віктор Галан-Ващук.
Тренується Зінаїда Мручковська у Заслуженого тренера України, тренера-викладача Дмитра Мударісова.
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