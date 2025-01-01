Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 травня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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