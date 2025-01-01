На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Назарук
Сьогодні, 20:38
На війні з окупантами загинув військовослужбовець Назарук Сергій Олексійович із села Вільшанка, 1982 року народження.
Про це повідомили на сторінці Шацької громади у Фейсбуку.
Воїн був мобілізований 14 серпня 2023 року, боронив Україну в складі військової частини 1008. Свій останній бій захисник прийняв 12 травня 2025 року на Харківщині.
В полеглого воїна залишилися батьки.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам Героя. Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав своє життя за Україну, її волю і незалежність", - йдеться у дописі.
Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомимо додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили на сторінці Шацької громади у Фейсбуку.
Воїн був мобілізований 14 серпня 2023 року, боронив Україну в складі військової частини 1008. Свій останній бій захисник прийняв 12 травня 2025 року на Харківщині.
В полеглого воїна залишилися батьки.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам Героя. Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав своє життя за Україну, її волю і незалежність", - йдеться у дописі.
Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомимо додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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