Папі Леву XIV передали списки полонених захисників України

Папі Римському Леву XIV передані списки українських захисників, які перебувають у російському полоні.



Як передає



Списки понтифіку передала представниця родин поневолених оборонців. За сприяння Коордштабу і посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені вона була присутня на зустрічі Папи зі спільнотами східних католицьких церков.



Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.



Глава УГКЦ привітав Папу Лева XIV з обранням.



Понтифік зі свого боку наголосив, що його серце «зі страждаючим й улюбленим народом України».



«Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!», – виголосив Папа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новообраномупередані списки українських захисників, які перебувають у російському полоні.Як передає Укрінформ , про це в Телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Списки понтифіку передала представниця родин поневолених оборонців. За сприяння Коордштабу і посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені вона була присутня на зустрічі Папи зі спільнотами східних католицьких церков.Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церквибула найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.Глава УГКЦ привітав Папу Лева XIV з обранням.Понтифік зі свого боку наголосив, що його серце «зі страждаючим й улюбленим народом України».«Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!», – виголосив Папа.

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