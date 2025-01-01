Папі Леву XIV передали списки полонених захисників України

Папі Леву XIV передали списки полонених захисників України
Новообраному Папі Римському Леву XIV передані списки українських захисників, які перебувають у російському полоні.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Списки понтифіку передала представниця родин поневолених оборонців. За сприяння Коордштабу і посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені вона була присутня на зустрічі Папи зі спільнотами східних католицьких церков.

Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.

Глава УГКЦ привітав Папу Лева XIV з обранням.

Понтифік зі свого боку наголосив, що його серце «зі страждаючим й улюбленим народом України».

«Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!», – виголосив Папа.

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Теги: Росія, Україна, війна
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