Папі Леву XIV передали списки полонених захисників України
Сьогодні, 19:07
Новообраному Папі Римському Леву XIV передані списки українських захисників, які перебувають у російському полоні.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Списки понтифіку передала представниця родин поневолених оборонців. За сприяння Коордштабу і посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені вона була присутня на зустрічі Папи зі спільнотами східних католицьких церков.
Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.
Глава УГКЦ привітав Папу Лева XIV з обранням.
Понтифік зі свого боку наголосив, що його серце «зі страждаючим й улюбленим народом України».
«Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!», – виголосив Папа.
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Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Списки понтифіку передала представниця родин поневолених оборонців. За сприяння Коордштабу і посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені вона була присутня на зустрічі Папи зі спільнотами східних католицьких церков.
Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.
Глава УГКЦ привітав Папу Лева XIV з обранням.
Понтифік зі свого боку наголосив, що його серце «зі страждаючим й улюбленим народом України».
«Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!», – виголосив Папа.
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