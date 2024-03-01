Зустріч буде, але не сьогодні: ЗМІ дізналося нову дату перемовин у Стамбулі

Зустріч буде, але не сьогодні: ЗМІ дізналося нову дату перемовин у Стамбулі
Делегації України та Російської Федерації проведуть перемовини у Стамбулі у п'ятницю, 16 травня.

Про це РБК-Україна дізналося з власних джерел.

За даними джерел, зустріч української та російської делегацій може розпочатись завтра вранці, 16 травня, у Стамбулі.

Зауважимо, що спочатку очікувалось, що перемовини відбудуться сьогодні, 15 травня. Ба більше, президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий до прямих перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.

Хто представить Україну

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що все ж вирішив відправити українську делегацію на перемовини з Росією у Стамбулі.

"Я вирішив відправити до Стамбула нашу делегацію, але не всіх", - розповів президент.

Він уточнив, що на переговори не поїдуть голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Але делегація буде очолена міністром оборони України, попри те, що контрпартнера з російської сторони там не буде", - додав президент.

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Теги: Росія, Україна, переговори
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