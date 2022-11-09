На Волині з робочим візитом перебувала перша леді України

Олена Зеленська.



Від ранку вона відвідала низку обʼєктів в області та безпосередньо у Луцьку, передають



Також Олена Зеленська мала декілька робочих зустрічей.



Відомо, що перша леді відвідала бібліотеку Волинського національного університету імені Лесі Українки, Волинський обласний перинатальний центр та низку навчальних закладів в області, зокрема Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у Ковелі.



Зустрічі відбулися у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як?».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 травня, у Волинську область з робочим візитом приїхала перша леді УкраїниВід ранку вона відвідала низку обʼєктів в області та безпосередньо у Луцьку, передають "Волинські новини" Також Олена Зеленська мала декілька робочих зустрічей.Відомо, що перша леді відвідала бібліотеку Волинського національного університету імені Лесі Українки, Волинський обласний перинатальний центр та низку навчальних закладів в області, зокрема Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у Ковелі.Зустрічі відбулися у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як?».

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