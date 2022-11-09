На Волині з робочим візитом перебувала перша леді України
Сьогодні, 21:45
Сьогодні, 15 травня, у Волинську область з робочим візитом приїхала перша леді України Олена Зеленська.
Від ранку вона відвідала низку обʼєктів в області та безпосередньо у Луцьку, передають "Волинські новини".
Також Олена Зеленська мала декілька робочих зустрічей.
Відомо, що перша леді відвідала бібліотеку Волинського національного університету імені Лесі Українки, Волинський обласний перинатальний центр та низку навчальних закладів в області, зокрема Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у Ковелі.
Зустрічі відбулися у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як?».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Від ранку вона відвідала низку обʼєктів в області та безпосередньо у Луцьку, передають "Волинські новини".
Також Олена Зеленська мала декілька робочих зустрічей.
Відомо, що перша леді відвідала бібліотеку Волинського національного університету імені Лесі Українки, Волинський обласний перинатальний центр та низку навчальних закладів в області, зокрема Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у Ковелі.
Зустрічі відбулися у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як?».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині з робочим візитом перебувала перша леді України
Сьогодні, 21:45
На фронті загинув захисник з Волині Володимир Кмін
Сьогодні, 21:15