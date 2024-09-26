Папа Римський планує зустрітися із Зеленським цієї неділі, - Bild

Папа Римський планує зустрітися із Зеленським цієї неділі, - Bild
Цієї неділі президент Володимир Зеленський планує зустрітися з новим Папою Римським у Ватикані.

Про це повідомляє німецьке видання Bild,передає УНІАН.

Видання наводить останні заяви новообраного понтифіка, в яких він зокрема висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що нині тривають.

"Святий Престол готовий до зустрічі ворогів і поглядів один одному в очі, щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують", – заявив Папа Лев XIV.

Після цієї цитати Bild пише, що "у неділю Лев XIV планує зустрітися з президентом України Зеленським", але не вказує, хто є джерелом цієї інформації.

Раніше цього тижня керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак в коментарі Reuters повідомив, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу понтифіка цієї неділі – якщо дозволить військова ситуація. Єрмак також заявив, що в кулуарах цієї події Зеленський може провести зустрічі з іншими світовими лідерами, які будуть присутні. Однак про двосторонню зустріч безпосередньо з Папою Римським глава Офісу президента України нічого не говорив.

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Теги: Папа римський, Зеленський, зустріч
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