Волинські прикордонники осучаснили спостереження за кордоном з Білоруссю





Про оновлену частину прикордонників у Ковельському районі повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.



«Оновлення підрозділу 6 прикордонного Волинського загону проводилось власними силами… без залучення підрядних організацій за сприяння шефських організацій, меценатів, органів місцевого самоврядування та без залучення коштів бюджетних асигнувань прикордонного загону, – повідомили



Виконувач обов’язків начальника 6 прикордонного Волинського загону Євген Малик, не називаючи вартості робіт, поінформував, що відремонтували санвузли, спальні приміщення, їдальні, кухні, складські приміщення. А ще облаштували місця зберігання та ремонту техніки, здійснили ремонт комунікаційних мереж та благоустрій території.



А головне, що також осучаснили засоби спостереження та комунікації, аби ефективніше контролювати лінію кордону та оперативно реагувати на можливі загрози.



Очільник області принагідно вручив подяки військовослужбовцям, які сумлінно виконують службові обов’язки.



А військовий капелан звершив чин освячення каплички, яку збудували на території військового містечка на честь Воскресіння Господнього та в пам’ять про загиблих воїнів-прикордонників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі презентували модернізований підрозділ 6 Волинського прикордонного загону, який забезпечує оборону українсько-білоруської ділянки кордону. Засоби спостереження за рубежем з Білоруссю, житлові та адміністративні приміщення військові та військовозобов’язані ремонтували власними силами за кошт меценатів, місцевих громад та шефських організацій.Про оновлену частину прикордонників у Ковельському районі повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.«Оновлення підрозділу 6 прикордонного Волинського загону проводилось власними силами… без залучення підрядних організацій за сприяння шефських організацій, меценатів, органів місцевого самоврядування та без залучення коштів бюджетних асигнувань прикордонного загону, – повідомили «Силі правді» у загоні.Виконувач обов’язків начальника 6 прикордонного Волинського загону, не називаючи вартості робіт, поінформував, що відремонтували санвузли, спальні приміщення, їдальні, кухні, складські приміщення. А ще облаштували місця зберігання та ремонту техніки, здійснили ремонт комунікаційних мереж та благоустрій території.А головне, що також осучаснили засоби спостереження та комунікації, аби ефективніше контролювати лінію кордону та оперативно реагувати на можливі загрози.Очільник області принагідно вручив подяки військовослужбовцям, які сумлінно виконують службові обов’язки.А військовий капелан звершив чин освячення каплички, яку збудували на території військового містечка на честь Воскресіння Господнього та в пам’ять про загиблих воїнів-прикордонників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію