Волинські прикордонники осучаснили спостереження за кордоном з Білоруссю

Волинські прикордонники осучаснили спостереження за кордоном з Білоруссю
У Ковельському районі презентували модернізований підрозділ 6 Волинського прикордонного загону, який забезпечує оборону українсько-білоруської ділянки кордону. Засоби спостереження за рубежем з Білоруссю, житлові та адміністративні приміщення військові та військовозобов’язані ремонтували власними силами за кошт меценатів, місцевих громад та шефських організацій.

Про оновлену частину прикордонників у Ковельському районі повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«Оновлення підрозділу 6 прикордонного Волинського загону проводилось власними силами… без залучення підрядних організацій за сприяння шефських організацій, меценатів, органів місцевого самоврядування та без залучення коштів бюджетних асигнувань прикордонного загону, – повідомили «Силі правді» у загоні.

Виконувач обов’язків начальника 6 прикордонного Волинського загону Євген Малик, не називаючи вартості робіт, поінформував, що відремонтували санвузли, спальні приміщення, їдальні, кухні, складські приміщення. А ще облаштували місця зберігання та ремонту техніки, здійснили ремонт комунікаційних мереж та благоустрій території.

А головне, що також осучаснили засоби спостереження та комунікації, аби ефективніше контролювати лінію кордону та оперативно реагувати на можливі загрози.

Очільник області принагідно вручив подяки військовослужбовцям, які сумлінно виконують службові обов’язки.

А військовий капелан звершив чин освячення каплички, яку збудували на території військового містечка на честь Воскресіння Господнього та в пам’ять про загиблих воїнів-прикордонників.

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Теги: Прикордонники, Волинь
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