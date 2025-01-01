Магнітні бурі 16 травня: чи очікуються спалахи на Сонці у п'ятницю

Магнітні бурі 16 травня: чи очікуються спалахи на Сонці у п'ятницю
У п'ятницю, 16 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде спокійного рівня.

Як повідомив Meteoagent, завтра сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х. Рівень магнітної бурі становитиме 2,3 бала (зелений рівень).

А вже у суботу, 17 травня, потужність шторму дещо росте та становитиме 3,6 бала (жовтий рівень). Така магнітна буря вважається середньою, проте метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, апатію, тривогу та дратівливість.


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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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