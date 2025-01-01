Магнітні бурі 16 травня: чи очікуються спалахи на Сонці у п'ятницю





Як повідомив Meteoagent, завтра сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х. Рівень магнітної бурі становитиме 2,3 бала (зелений рівень).



А вже у суботу, 17 травня, потужність шторму дещо росте та становитиме 3,6 бала (жовтий рівень). Така магнітна буря вважається середньою, проте метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, апатію, тривогу та дратівливість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 16 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде спокійного рівня.Як повідомив Meteoagent, завтра сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х. Рівень магнітної бурі становитиме 2,3 бала (зелений рівень).А вже у суботу, 17 травня, потужність шторму дещо росте та становитиме 3,6 бала (жовтий рівень). Така магнітна буря вважається середньою, проте метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, апатію, тривогу та дратівливість.

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