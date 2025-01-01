У Нововолинську збудують сонячну електростанцію для Водоканалу





Про це повідомили у міськраді, пише



Протягом найближчих місяців за міжнародними стандартами будуть збудовані та введені в експлуатацію сонячні електростанції (СЕС) на двох водозаборах та на території міських очисних споруд.



Нагадаємо, що зініціював даний проєкт народний депутат України Андрій Герус.



Встановлення сонячних панелей зменшить фінансове навантаження на Водоканал, адже комунальне підприємство купуватиме менше електроенергії з мережі. За попередніми розрахунками, СЕС дозволять заощадити за рік близько 7 млн грн. За весь період експлуатації - близько 170 млн грн. Крім того, робота СЕС у комплексі з акумуляторами дозволить забезпечити роботу насосів водоканалу протягом певного часу у разі можливих відключень електроенергії.



У липні 2024 року між КП «Нововолинськводоканал» та UNICEF було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Фінансування даного проекту здійснюється ЮНІСЕФ у вигляді безповоротного гранту. Кошти надходять безпосередньо на рахунки фірм-підрядників.



Зокрема, за цей період ЮНІСЕФ профінансувало проєктно-кошторисну документацію зі встановлення СЕС на об’єктах Нововолинськводоканалу. Це – 1,8 млн. грн. А нині ЮНІСЕФ оплатить 29 млн. грн роботи з монтажу сонячних панелей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями відбулося офіційне підписання договорів між КП «Нововолинськводоканал» НМР та фірмою-підрядником ТОВ «Тамірис» (м. Київ) щодо встановлення гібридних сонячних фотоелектричних станцій (СЕС). Загальна потужність - близько 900 кВт та загальна ємність акумуляторів 235кВт/год.Про це повідомили у міськраді, пише ВолиньUA Протягом найближчих місяців за міжнародними стандартами будуть збудовані та введені в експлуатацію сонячні електростанції (СЕС) на двох водозаборах та на території міських очисних споруд.Нагадаємо, що зініціював даний проєкт народний депутат України Андрій Герус.Встановлення сонячних панелей зменшить фінансове навантаження на Водоканал, адже комунальне підприємство купуватиме менше електроенергії з мережі. За попередніми розрахунками, СЕС дозволять заощадити за рік близько 7 млн грн. За весь період експлуатації - близько 170 млн грн. Крім того, робота СЕС у комплексі з акумуляторами дозволить забезпечити роботу насосів водоканалу протягом певного часу у разі можливих відключень електроенергії.У липні 2024 року між КП «Нововолинськводоканал» та UNICEF було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Фінансування даного проекту здійснюється ЮНІСЕФ у вигляді безповоротного гранту. Кошти надходять безпосередньо на рахунки фірм-підрядників.Зокрема, за цей період ЮНІСЕФ профінансувало проєктно-кошторисну документацію зі встановлення СЕС на об’єктах Нововолинськводоканалу. Це – 1,8 млн. грн. А нині ЮНІСЕФ оплатить 29 млн. грн роботи з монтажу сонячних панелей.

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