Два рідні брати з Волині разом боронять Торецьк
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Олександр та Василь Коханські — рідні брати. Обоє родом із міста Володимир, що на Волині. Чоловіки разом служать в механізованому батальйоні 100 окремої механізованої бригади, в одному екіпажі бойової машини YPR-765.
Брати нині виконують бойові завдання у Торецьку, розповіли 15 травня в пресцентрі бригади.
Старший Олександр має псевдо "Коха". Він — колишній учасник АТО, повернувся у військо в перші дні повномасштабного вторгнення. Його молодший брат Василь, якого побратими називають "Шрек", доєднався до ЗСУ у січні 2024 року. Разом брати воювати на Лиманському та Покровському напрямках.
"До війська пішов за прикладом старшого брата. Потрапив на посаду механіка-водія до екіпажу Олександра, він був оператором-навідником. Я в усьому намагаюся брати з брата приклад", – розповів Василь.
Брати згадують: під час одного з виїздів у Торецьк, їх екіпаж потрапив під обстріл. Внаслідок прямого влучення снаряда бронеавтомобіль зазнав значних ушкоджень, а старший Олександр отримав поранення. Тоді Василю вдалося виїхати із зони обстрілу і врятувати брата.
В бригаді додали, що окрім Василя та Олександра в родині Коханських є ще двоє братів: Микола та Петро, які теж служать у війську. Також Україну захищають їхній швагро та племінник.
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Брати нині виконують бойові завдання у Торецьку, розповіли 15 травня в пресцентрі бригади.
Старший Олександр має псевдо "Коха". Він — колишній учасник АТО, повернувся у військо в перші дні повномасштабного вторгнення. Його молодший брат Василь, якого побратими називають "Шрек", доєднався до ЗСУ у січні 2024 року. Разом брати воювати на Лиманському та Покровському напрямках.
"До війська пішов за прикладом старшого брата. Потрапив на посаду механіка-водія до екіпажу Олександра, він був оператором-навідником. Я в усьому намагаюся брати з брата приклад", – розповів Василь.
Брати згадують: під час одного з виїздів у Торецьк, їх екіпаж потрапив під обстріл. Внаслідок прямого влучення снаряда бронеавтомобіль зазнав значних ушкоджень, а старший Олександр отримав поранення. Тоді Василю вдалося виїхати із зони обстрілу і врятувати брата.
В бригаді додали, що окрім Василя та Олександра в родині Коханських є ще двоє братів: Микола та Петро, які теж служать у війську. Також Україну захищають їхній швагро та племінник.
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