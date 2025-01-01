На Волині поховали 31-річного Героя Віталія Кузмяка

Учора, 15 травня, – скорботний день для Володимирської громади на Волині. Місто попрощалося з Захисником, якийза Україну. Відбувся похорон 31-річного старшого солдатаПро це у фейсбуці повідомила Володимирська міськрада.Військовослужбовець на початку повномасштабного вторгнення сам тричі приходив до військкомату та просився на службу, бо не міг бачити, як ворог нищить нашу країну. Сильний, мужній, справедливий, патріот своєї держави, Герой навіки лишився відданий військовій присязі. Його молоде життя обірвалося 10 травня, внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині.Похорон проходив у Храмі преподобного Агапіта Печерського. Багато люду прийшло попрощатися з воїном, церква і храмове подвір’я були заповнені. Не стримуючи сліз, під звуки військового оркестру, небесного воїна проводжали батьки, дружина, 10-річний син, рідна сестра, близькі, побратими, влада міста, яку представляв секретар міської ради, друзі та небайдужі мешканці. Поховали Героя на Алеї слави Федорівського кладовища.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам’ять і слава Герою Віталію Кузмяку!» - зазначили у міськраді.