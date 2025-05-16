У Туреччині опублікували графік перемовин за участю української делегації

У Туреччині опублікували графік перемовин за участю української делегації
Турецьке медіа Anadolu Agency опублікувало графік переговорів за участю української делегації. О 10:45 відбудеться тристороння зустріч у форматі Туреччина – США – Україна.

Про це пише LB.ua.

О 12:30 повинна розпочатися зустріч Туреччина – Україна – Росія. Вона пройде в президентському палаці Долмабахче.

Судячи з цього графіку, американці з росіянами зустрічатися не планують.

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника.

Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.

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Теги: Росія, війна
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