У Туреччині опублікували графік перемовин за участю української делегації





Про це пише



О 12:30 повинна розпочатися зустріч Туреччина – Україна – Росія. Вона пройде в президентському палаці Долмабахче.



Судячи з цього графіку, американці з росіянами зустрічатися не планують.



Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника.



Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турецьке медіа Anadolu Agency опублікувало графік переговорів за участю української делегації. О 10:45 відбудеться тристороння зустріч у форматі Туреччина – США – Україна.Про це пише LB.ua О 12:30 повинна розпочатися зустріч Туреччина – Україна – Росія. Вона пройде в президентському палаці Долмабахче.Судячи з цього графіку, американці з росіянами зустрічатися не планують.Українська делегація на чолі з президентомучора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника.Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.

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