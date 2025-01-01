Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі

Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася вчора, 15 травня, поблизу повороту на село Борохів Луцького району, травмувалося п'ятеро людей.

Про це пишуть Волинські новини.

Чотирьох постраждалих швидка доправила у медичні заклади. Одній людині медики надали допомогу на місці аварії.

Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на виклик виїжджало чотири бригади медиків.

У 44-річної жінки діагностували струс головного мозку та гематоми.

56-річний чоловік отримав закриту травму грудної клітки та струс головного мозку.

27-річна жінка отримала струс головного мозку та різані рани.

Ще в одного 43-річного чоловіка були також різані рани тіла.

Усіх травмованих доправили у лікарню для огляду.

Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити»: на Волині родина чекає вдома на звільненого з полону бійця
Сьогодні, 10:48
Готувала удари по Полтавщині: СБУ вполювала нову зрадницю
Сьогодні, 10:31
Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі
Сьогодні, 10:16
У Туреччині опублікували графік перемовин за участю української делегації
Сьогодні, 10:00
Медики уперше вилікували немовля завдяки модифікації ДНК
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей
15 травня, 15:49
35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою 35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою
15 травня, 12:08
На Волині авто влетіло у фуру, є загиблий На Волині авто влетіло у фуру, є загиблий
15 травня, 10:11
У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО
15 травня, 07:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори України, США і Туреччини
Сьогодні, 11:07
 0
Росія вночі атакувала 112 дронами
Сьогодні, 11:03
 0
«Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити»: на Волині родина чекає вдома на звільненого з полону бійця
Сьогодні, 10:48
 0
Готувала удари по Полтавщині: СБУ вполювала нову зрадницю
Сьогодні, 10:31
 0
Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8