Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі
Сьогодні, 10:16
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася вчора, 15 травня, поблизу повороту на село Борохів Луцького району, травмувалося п'ятеро людей.
Про це пишуть Волинські новини.
Чотирьох постраждалих швидка доправила у медичні заклади. Одній людині медики надали допомогу на місці аварії.
Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на виклик виїжджало чотири бригади медиків.
У 44-річної жінки діагностували струс головного мозку та гематоми.
56-річний чоловік отримав закриту травму грудної клітки та струс головного мозку.
27-річна жінка отримала струс головного мозку та різані рани.
Ще в одного 43-річного чоловіка були також різані рани тіла.
Усіх травмованих доправили у лікарню для огляду.
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Про це пишуть Волинські новини.
Чотирьох постраждалих швидка доправила у медичні заклади. Одній людині медики надали допомогу на місці аварії.
Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на виклик виїжджало чотири бригади медиків.
У 44-річної жінки діагностували струс головного мозку та гематоми.
56-річний чоловік отримав закриту травму грудної клітки та струс головного мозку.
27-річна жінка отримала струс головного мозку та різані рани.
Ще в одного 43-річного чоловіка були також різані рани тіла.
Усіх травмованих доправили у лікарню для огляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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