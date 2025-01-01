Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі

трапилася вчора, 15 травня, поблизу повороту на село Борохів Луцького району, травмувалося п'ятеро людей.



Про це пишуть



Чотирьох постраждалих швидка доправила у медичні заклади. Одній людині медики надали допомогу на місці аварії.



Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на виклик виїжджало чотири бригади медиків.



У 44-річної жінки діагностували струс головного мозку та гематоми.



56-річний чоловік отримав закриту травму грудної клітки та струс головного мозку.



27-річна жінка отримала струс головного мозку та різані рани.



Ще в одного 43-річного чоловіка були також різані рани тіла.



Усіх травмованих доправили у лікарню для огляду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді, яка, 15 травня, поблизу повороту на село Борохів Луцького району, травмувалося п'ятеро людей.Про це пишуть Волинські новини Чотирьох постраждалих швидка доправила у медичні заклади. Одній людині медики надали допомогу на місці аварії.Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на виклик виїжджало чотири бригади медиків.У 44-річної жінки діагностували струс головного мозку та гематоми.56-річний чоловік отримав закриту травму грудної клітки та струс головного мозку.27-річна жінка отримала струс головного мозку та різані рани.Ще в одного 43-річного чоловіка були також різані рани тіла.Усіх травмованих доправили у лікарню для огляду.

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