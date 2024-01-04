«Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити»: на Волині родина чекає вдома на звільненого з полону бійця

«Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити»: на Волині родина чекає вдома на звільненого з полону бійця
Родина Сосницьких із села Хорлупи на Волині чекає вдома звільненого з російського полону 25-річного захисника Дениса Сосницького. Він — один із семи волинських військовослужбовців, звільнених 6 травня у рамках 64 обміну полоненими між Україною та Росією.

Як розповіла Суспільному матір бійця Оксана Сосницька, після звільнення з полону сина ще не бачила, він нині на реабілітації. З Денисом рідні зв'язувалися по відеозв'язку. Матір каже: син дуже схуд — при зрості 180 метрів важив 61 кілограм. За тиждень реабілітації набрав 3 кілограми.

У полоні Денис Сосницький пробув майже два роки. До росіян потрапив 21 травня 2023 року поблизу Куп’янська. Зі слів волинянина, у російській в’язниці сил додавало те, що в одному з листів від рідних прочитав, що з батьком, який воював на фронті, усе добре.

"Мені лист один прийшов від рідних, що з татом все добре, тому що за нього дуже переживав, він теж військовий був, — говорить експолонений. — Ну і дівчина мені написала, що чекає. Це мотивувало не здаватись, триматись. Я постійно з молитвою прокидався і лягав спати".

У військо Денис пішов на початку 2023 року, пройшов навчальний курс в Іспанії. Потім служив у 14 окремій механізованій бригаді. За тиждень до полону отримав контузію.

"Після контузії Денис мені казав: "Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити". І так з тими словами я і жила увесь цей час. Я ж лишилася вдома сама. Чоловік на війні, син в полоні. Старша донька має свою сім'ю", — пригадує Оксана Сосницька.

Батько Дениса Володимир демобілізувався торік у серпні у зв’язку з полоном сина. Чоловік боронив Україну з перших днів повномасштабної війни, служив у 2 окремому стрілецькому батальйоні ЗСУ. За оборону П’ятихаток отримав почесний нагрудний знак "Золотий хрест".
«Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити»: на Волині родина чекає вдома на звільненого з полону бійця

Володимир Сосницький каже: ніколи не втрачав надію на повернення сина. Нині батько і матір збираються навідати Дениса на реабілітації після полону.
«Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити»: на Волині родина чекає вдома на звільненого з полону бійця
«Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити»: на Волині родина чекає вдома на звільненого з полону бійця


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Теги: Росія, війна, Волинь, полон, звільнені
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