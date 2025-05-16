У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори України, США і Туреччини





Про це повідомили в МЗС України о 10:48, пише



Українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Турецьку – міністр закордонних справ Хакан Фідан.



Групу США очолює держсекретар Марко Рубіо.



Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.



Росіян представлятиме путінський радник Володимир Мединський і ще декілька осіб такого ж рівня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори України, США і Туреччини.Про це повідомили в МЗС України о 10:48, пише LB.ua Українську сторону представляють міністр закордонних справта голова Офісу президента. Турецьку – міністр закордонних справГрупу США очолює держсекретар Марко Рубіо.Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.Росіян представлятиме путінський радникі ще декілька осіб такого ж рівня.

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