У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори України, США і Туреччини
Сьогодні, 11:07
У Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори України, США і Туреччини.
Про це повідомили в МЗС України о 10:48, пише LB.ua.
Українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Турецьку – міністр закордонних справ Хакан Фідан.
Групу США очолює держсекретар Марко Рубіо.
Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.
Росіян представлятиме путінський радник Володимир Мединський і ще декілька осіб такого ж рівня.
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Про це повідомили в МЗС України о 10:48, пише LB.ua.
Українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Турецьку – міністр закордонних справ Хакан Фідан.
Групу США очолює держсекретар Марко Рубіо.
Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.
Росіян представлятиме путінський радник Володимир Мединський і ще декілька осіб такого ж рівня.
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