У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори України, США і Туреччини

У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори України, США і Туреччини
У Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори України, США і Туреччини.

Про це повідомили в МЗС України о 10:48, пише LB.ua.

Українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Турецьку – міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Групу США очолює держсекретар Марко Рубіо.

Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.

Росіян представлятиме путінський радник Володимир Мединський і ще декілька осіб такого ж рівня.

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Теги: Росія, війна
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