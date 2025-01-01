На Волині загорілася вантажівка з деревним вугіллям
Сьогодні, 11:22
У містечку Маневичі на Волині рятувальники ліквідували пожежу у вантажівці, що перевозила деревне вугілля.
Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Вчора, 15 травня, о 15:30 на лінію «101» надійшло повідомлення про загоряння напівпричепа з мішками деревного вугілля на вулиці Східній у селищі Маневичі.
До місця події прибули рятувальники13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою водяного ствола надзвичайники о 15:47 оперативно ліквідували займання та врятували вантаж від повного знищення.
Причина виникнення пожежі – cамозаймання деревного вугілля.
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Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Вчора, 15 травня, о 15:30 на лінію «101» надійшло повідомлення про загоряння напівпричепа з мішками деревного вугілля на вулиці Східній у селищі Маневичі.
До місця події прибули рятувальники13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою водяного ствола надзвичайники о 15:47 оперативно ліквідували займання та врятували вантаж від повного знищення.
Причина виникнення пожежі – cамозаймання деревного вугілля.
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