На Волині загорілася вантажівка з деревним вугіллям

ліквідували пожежу у вантажівці, що перевозила деревне вугілля.



Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.



Вчора, 15 травня, о 15:30 на лінію «101» надійшло повідомлення про загоряння напівпричепа з мішками деревного вугілля на вулиці Східній у селищі Маневичі.



До місця події прибули рятувальники13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою водяного ствола надзвичайники о 15:47 оперативно ліквідували займання та врятували вантаж від повного знищення.



Причина виникнення пожежі – cамозаймання деревного вугілля.



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