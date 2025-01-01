На Волині загорілася вантажівка з деревним вугіллям

На Волині загорілася вантажівка з деревним вугіллям
У містечку Маневичі на Волині рятувальники ліквідували пожежу у вантажівці, що перевозила деревне вугілля.

Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.

Вчора, 15 травня, о 15:30 на лінію «101» надійшло повідомлення про загоряння напівпричепа з мішками деревного вугілля на вулиці Східній у селищі Маневичі.

До місця події прибули рятувальники13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою водяного ствола надзвичайники о 15:47 оперативно ліквідували займання та врятували вантаж від повного знищення.

Причина виникнення пожежі – cамозаймання деревного вугілля.

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Теги: пожежа, Волинь
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