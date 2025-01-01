На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 23:05
На Ковельщині, у селі Тойкут, рятувальники разом із вогнеборцями з місцевої пожежної охорони села Доротище приборкали пожежу в дерев’яному житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення надійшло о 15:40 — коли пожежники прибули, полум’я охопило дах і поширилося всередину приміщення. Через сильне задимлення працювали дві ланки газодимозахисників, на гасіння подали два стволи.
Пожежу ліквідували о 17:00. Люди не постраждали.
Ймовірна причина — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення надійшло о 15:40 — коли пожежники прибули, полум’я охопило дах і поширилося всередину приміщення. Через сильне задимлення працювали дві ланки газодимозахисників, на гасіння подали два стволи.
Пожежу ліквідували о 17:00. Люди не постраждали.
Ймовірна причина — коротке замикання електромережі.
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